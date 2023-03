"No me interesa mi auto, devuélvanme a Simón"

Una mujer vivió un terrible robo en la zona oeste de la ciudad de Córdoba. Según informaron fuentes oficiales, un delincuente armado la sorprendió cuando sacaba su auto de la cochera y le exigió que se lo entregara, lo que no sabían ellos era que un perrito iba dentro del vehículo.

Horas después de lo sucedido, la mujer publicó una foto del can que estaba dentro del auto robado para pedir que alguien se lo devuelva y la noticia se volvió viral.

El hecho ocurrió el barrio San Salvador, cuando la víctima se encontraba en su domicilio y fue sorprendida por dos malvivientes que le robaron su auto. Sin más alternativas, tuvo que entregar el vehículo y el ladrón se subió y huyó a toda velocidad.

Simón estaba en el asiento trasero y es por eso que ahora, la mujer comenzó con una cadena de difusión para lograr que aparezca el animal: “No me interesa el auto, quiero que me devuelvan a Simón”, contó. Ella remarcó que el perro es su compañero de vida y de manera insistente reclama por él. “Quiero el perrito, si alguien lo tiene se ofrece recompensa”, contó entre lágrimas.

Si bien la denuncia fue realizada, Eliana espera dar con su perrito que debe estar asustado por lo sucedido. En caso de verlo, las personas podrán contactarse al número de la foto: