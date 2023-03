Misteriosa desaparición de Brian Fernández: encontraron su auto vandalizado

El paradero de Brian Fernández es un misterio. El futbolista, quien es parte del plantel de Colón de Santa Fe, lleva desaparecido una semana; faltó a dos entrenamientos y en las últimas horas hallaron un auto abandonado que parecería ser del delantero.

El vehículo se halló en las inmediaciones de calle Peñaloza y Doldán, en el barrio Altos de Noguera en Santa Fe. Se trata de una coupé BMW. El mismo tenía vidrios rotos, le faltaba un espejo y un neumático.

Según las autoridades, el auto podría ser del delantero de Colón, de quien no se tienen noticias desde la semana pasada, cuando se conoció que no había asistido a las prácticas. A finales del mes de febrero y con la llegada de Pipo Gorosito al plantel sabalero, se decidió darle una nueva oportunidad al delantero tras haber atravesado una recaída en su problema de adicciones y haberlo superado una vez más.

Personal policial trabaja en la zona con la recolección de testimonios de vecinos, los cuales habrían indicado observar a Brian Fernández cerca del lugar donde el auto fue hallado.

La determinación de Pipo Gorosito con Brian Fernández

Antes de enfrentar a Independiente por la Liga Profesional, Pipo Gorosito brindó una conferencia de prensa en la que fue consultado por la situación de Brian Fernández. El técnico fue tajante y explicó que el ex delantero de Racing no sería tenido en cuenta y que deberá acordar su continuidad con los dirigentes.

“Faltó a dos entrenamientos. No tenía permiso. Le dije que le daba una oportunidad y le di dos... ya está. Tiene que hablar con la gente del club para ver cómo sigue. Yo no soy psicólogo, le debo dar prioridad al grupo”, explicó el ex entrenador de Gimnasia el viernes, después de que el jugador no participara de ninguna de las dos últimas prácticas.

Además, Gorosito fue claro al asegurar que él tuvo la intención de darle posibilidades al futbolista, pero fue él quien las dilapidó: “Le pasó muchas veces. Hablé con él como padre, como pibe de barrio que también es. Es un tema que debe resolver él. No puedo decir algo para lo que no estoy capacitado”.

Brian Fernández había regresado a Colón luego de estar detenido

El 6 de octubre del año pasado, el delantero fue detenido por la policía de Santa Fe tras ser encontrado arrojando piedras y causando disturbios en una parada de colectivos. Luego de ser internado durante casi un mes en el Hospital Iturraspe por un brote psicótico, inició un proceso de recuperación junto a un grupo de profesionales.

Fernández ha tenido varios episodios en los que acusó problemas con las adicciones a las drogas, algo que le impidió transitar con regularidad sus ciclos como jugador de Racing, Ferro, Portland Timbers (EEUU) y Deportivo Madryn, entre otros. Al recuperarse, Colón le dio una nueva oportunidad y le hizo firmar un vínculo hasta junio de 2023, pero desde el viernes pasado Néstor Gorosito aseguró que no contará más con él.