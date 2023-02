Mendoza: intensa búsqueda de un abogado nieto de un exgobernador de Jujuy

Nataniel Guzmán, un abogado de 38 años oriundo de la provincia de Jujuy que vive en la Ciudad de Mendoza. Desde el 27 de enero sus amigos y familiares perdieron contacto con él y no tienen noticias de su paradero.

El joven jujeño está radicado en Mendoza desde hace algunos años, cuando llegó en busca de un cambio y desde ese momento se desempeña en el Juzgado de Familia de Las Heras.

Nataniel es nieto de Horacio Guzmán, exdiputado nacional y exgobernador de Jujuy, conocido por haber sido una de las figuras más fuertes del radicalismo en esa provincia.

Según contaron allegados de Guzmán a Ciudadano News, el joven se había ido de vacaciones en Mar de Ajó con su novia. Tuvieron una pelea, él se tomó un micro y volvió, el 23 de enero, al departamento en el que vive en calle Belgrano de la Ciudad de Mendoza.

Posteriormente, estuvo en contacto con sus amigos y familiares hasta el momento, el viernes 27 de enero a las 13:59, Guzmán envió un mensaje por WhatsApp y fue la última vez que se mantuvo conexión con él.

Sus compañeros de trabajo fueron quienes denunciaron la desaparición, ya que el 1 de febrero no se presentó a cumplir con sus labores. El celular de Nataniel está en su poder, pero no pueden comunicarse por el hecho de que las llamadas no son atendidas.

La denuncia por su desaparición fue radicada en la Oficina Fiscal Nº 3 ubicada en la calle Rioja y actualmente está siendo investigado por el fiscal de Homicidios, Gustavo Pirrello.

Marcha por su paradero

Este viernes 10 de febrero, familiares, amigos, colegas y vecinos, de Nataniel convocaron a una marcha "exigiendo se aceleren las medidas investigativas y se maximicen los recursos tendientes a esclarecer esta desaparición".

El horario de la convocatoria es a las 18:30 en los Portones del Parque General San Martín (Boulogne Sur Mer y Emilio Civit de la Ciudad de Mendoza) y el cronograma establece partir de los Portones del Parque a las 19, marchar por calle Boulogne Sur Mer hasta Plantamura, continuando por la misma hasta el Polo Judicial Penal de la Provincia de Mendoza.

Además, la marcha está siendo acompañada con una fuerte campaña en redes para la pronta aparición de Guzmán.