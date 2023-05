Investigan la muerte de una anciana en San Martín

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) trasladó a la mujer a la Clínica Ateneo, donde pereció.

Funcionarios policiales y judiciales mendocinos investigan la muerte de una anciana de 84 años, quien dejó de existir en la noche del lunes 1 de mayo, en una clínica del departamento San Martín, en Mendoza.

Según información proporcionada por el Ministerio de Seguridad, la mujer, identificada como Hilda Herminia Michelini Ugenesi, fue hallada gravemente herida por un nieto, a quien le habría revelado en su lecho de muerte que fue atacada por dos asaltantes.

Pese a que, en un primer momento, para la Justicia se trató de un accidente doméstico y se descartó cualquier tipo de criminalidad en el hecho, a raíz del aporte de su familiar se inició una investigación que se encuentra a cargo del fiscal de San Martín-La Colonia Gustavo Jadur, quien aguarda el informe de la necropsia y el resultado de la Policía Científica sobre las pericias realizadas en la vivienda de la mujer para poder avanzar en la causa.

De acuerdo con la información recabada por la Policía, el domingo 30 de abril, un hombre de 33 años se comunicó con la línea de emergencias 911 e informó que su abuela no le contestaba las llamadas y, al dirigirse hacia su domicilio, encontró el portón abierto.

Al cabo de algunos minutos, personal policial se desplazó hasta la casa ubicada sobre la calle Arjonilla casi Quintana y encontró a la mujer tendida en el piso, junto a una silla, por lo que la asistió y hasta pudo dialogar con ella, ya que se encontraba consciente, pese a que presentaba una herida en la cabeza.

Luego de una rápida inspección en el inmueble, se estableció que la anciana no había sufrido un ilícito y se trataría de un accidente doméstico, ya que la casa no estaba desordenada, sobre la mesa había una notebook y no se registraron faltantes de pertenencias de valor. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) la revisó en un principio, y fue trasladada en una ambulancia hasta la Clínica Ateneo, donde quedó internada.

No obstante, luego de que la mujer falleció este lunes, su nieto se presentó ante las autoridades judiciales y afirmó que su abuela le contó en su lecho de muerte que dos individuos habían ingresado a su casa y que la golpearon en ocasión de robo.

Por ese motivo, los funcionarios de la UFI San Martín-La Colonia abrieron un expediente a fin de determinar la causa de muerte de la mujer. A la espera de la incorporación de informes y resultados de peritajes, “no se descarta ninguna hipótesis”, señaló una fuente allegada a la instrucción.