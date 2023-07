Los antecedentes de William Tapón, el joven que se mató tras agredir a un árbitro

William Tapón, el joven de 24 años quien se habría suicidado luego de agredir a un árbitro amateur durante un torneo de fútbol en Avellaneda, tenía antecedentes penales por diferentes hechos ocurridos en el mismo distrito bonaerense.

En ese sentido, según publicó Noticias Argentinas mediante fuentes judiciales, fue que Tapón arrastraba tres causas en total.

En la primera fue procesado por tenencia simple de estupefacientes y por este caso le habían dado una ‘probation’ el 14 de julio pasado.

La segunda se produjo el 14 de noviembre del 2021 en la UFI 2 por "lesiones leves calificadas por el vínculo".

En la tercera fue procesado por "tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil", causa que tuvo a su cargo la UFI número 3 y por la cual fue excarcelado.

Los últimos momentos de Tapón

Agustina, pareja de Williams Alexander Tapón y madre de sus dos hijos pequeños, contó cómo fueron los minutos previos a quitarse la vida al lado de las vías del tren Roca.

Según relató la joven, durante todo el lunes el agresor se vio inmerso en un escándalo por la viralización del video de la brutal golpiza contra el árbitro Cristian Paniagua durante un partido amateur en Avellaneda.

“Él estaba conmigo y con los nenes, jugando con ellos, en casa. En un momento me dice ´bueno, me voy´, y antes de salir se queda mirándome, me da un beso y me abraza", explicó Agustina, según reflejó Noticias Argentinas.

Fue en ese momento cuando la joven le suplicó que no haga nada y que se quede con ellos, pero como se acercó su hijo más chico, Williams solo alcanzó a decirle "agarra al nene".

"Se fue, le pregunté si iba a comer acá, me dijo ´sí, hacé milanesas´, y salió”, continuó.

“Al rato me llega un audio de él. Estaba llorando. Se despidió y me dijo que cuide a nuestros hijos y que prefiere que vean todo de una a que lo vean todos los días sufriendo en la cárcel, y ahí lo hizo", relató Agustina.

Minutos después de que el joven le haya enviado ese audio de WhatsApp, llegó su cuñada: "Me dice ´Agustina, vamos, que parece que Willy se pegó un tiro´ y yo salí corriendo a buscarlo. Lo buscamos mucho tiempo, por todos lados, no creí que iba a hacer eso, estaba segura de que lo iba a encontrar escondido o llorando, no como lo encontré, que ya estaba muerto”.