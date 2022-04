La familia de un niño atropellado denunció que el conductor viola la domiciliaria

La abuela de Ciro Galván, fallecido en mayo del 2021, denunció irregularidades en la causa y que la persona que lo atropelló viola la prisión domiciliaria,

Ciro tenía tres años al momento de su fallecimiento, el pequeño estaba por cruzar la calle con su mamá y se le soltó la mano, un conductor lo atropelló y se dio a la fuga.

El niño no pudo recuperarse de las lesiones que le ocasionó el impacto y perdió la vida en el hospital Fiorito.

A casi un año del fatídico día, la abuela del nene denunció que el responsable actualmente no cumple con el arresto domiciliario. “Él vive en las Torres de Segba, acá, en Dock Sud. Pese a que no puede salir de su departamento, yo lo vi dos veces abajo, en el hall central. La segunda estaba tomando cerveza como si nada”, afirmó Sandra, su abuela, en declaraciones en TN.

Si bien ella se presentó en la Fiscalía N°1 de Avellaneda y en el Juzgado de Garantías N°3 de Avellaneda-Lanús para denunciar que no se cumplen con las condiciones del arresto y que la causa, pero -dijo- no tuvo la respuesta esperada.

Dentro de la impotencia que le genera la situación, Sandra señaló: “En la Fiscalía me piden que saque fotos. Este es un barrio jodido. No se puede andar con la cámara tomando imágenes como si nada”, apuntó.

Y aseguró que en el Juzgado “directamente no me quisieron recibir, me dijeron que la persona que llevaba el caso estaba de licencia”.

El caso

El accidente se produjo el 13 de mayo de 2021 en la calle Avellaneda al 2300 de la localidad Dock Sud, el nene iba con su mamá de la mano. En un abrir y cerrar de ojos, Ciro se soltó y fue en ese momento que lo atropelló el auto. “Lo quise agarrar y se me escapó”, declaró la madre en su momento.

El video muestra la desgarradora escena posterior al impacto, cuando Eva tomó a su hijo en brazos y pide ayuda a los gritos. Mientras los vecinos empiezan a acercarse, ya no se observan rastros del conductor del coche.

El nene fue trasladado de urgencia al Hospital Fiorito, donde falleció poco después de llegar por la gravedad de las heridas.

El hombre que manejaba el Fiat Palio Ventura gris fue identificado como, Jonathan Luis Auton, de 31 años, y se marchó a toda velocidad luego de embestir a Ciro.

Al momento de ser detenido, el hombre adujo que "momentos antes del accidente le habían robado el auto", por lo que no era él quien conducía el rodado.