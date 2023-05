Imputaron por homicidio simple al segundo detenido por el crimen de la periodista correntina

Este domingo fue imputado por homicidio simple, el último detenido por el crimen de la periodista Griselda Blanco en Corrientes. Fue luego de que se negara a declarar ante la Justicia.

A su vez, la expareja y el primer hombre acusado por el asesinato difundió un mensaje en el que pidió "recuperar su vida".



Según trascendió el empresario Darío Alfredo Ricardo Holzweissig (46), acusado del crimen de la periodista Griselda Blanco, fue imputado por el delito de "homicidio simple", que prevé una pena de prisión de entre 8 y 25 años.



En primera de las dos audiencias de la jornada, el acusado compareció ante la fiscal de Curuzú Cuatiá, María José Barrero Sahagún, pero se negó a brindar declaración indagatoria.



Posteriormente, Holzweissing y su defensa técnica fueron comunicados de la imputación y permanecían esta noche a la espera de una resolución que podría llegar a ser de prisión preventiva, dictamen a cargo del juez de Garantías de Curuzú Cuatiá, Martín Vega.





Holzweissing, quien explota un local bailable llamado Punto Sur en la ciudad correntina de Curuzú Cuatiá, fue detenido por la Policía Federal el jueves último a la noche en un allanamiento a su domicilio, en el que también fue reducida su pareja.



Por otra parte, luego de ser liberado el viernes último, la expareja de Griselda Blanco, Armando Jara, distribuyó un video publicado en las redes sociales en el que agradece a quienes confiaron en su inocencia, reclama la incorporación al expediente de imágenes de videovigilancia de cámaras linderas a su domicilio particular, así como la devolución de un teléfono y llaves.



"Estoy cayendo de muchas cosas, me estoy enterando de muchas cosas; (…) necesito volver con mi vida, necesito intentar nuevamente tener mi vida cotidiana porque vivo el día a día, no gano fortunas y si no trabajo no tengo sustento", precisó Jara en sus declaraciones.





Blanco (44) fue hallada estrangulada, con una soga en el cuello, tirada en el piso, con golpes en el rostro y heridas de arma blanca en su casa de la calle Juan Pujol, de Curuzú Cuatiá, la noche del 20 de mayo.

La mujer desempeñaba un papel activo como trabajadora de prensa en la radio y se encargaba de producir transmisiones en vivo de programas dedicados al periodismo local.

Inicialmente, se sospechó la posibilidad de que hubiera sido un suicidio, pero la autopsia descartó esta hipótesis. Uno de sus hijos, Lautaro Cesani, expresó en las redes sociales: "Nuestra madre no se quitó la vida, fue asesinada. Ella decía verdades que nadie se atrevía a decir. Querían silenciarla, pero no podrían. Exigimos justicia por Griselda Blanco".

La periodista de Curuzú Cuatiá realizó varias denuncias públicas, entre ellas una contra un comisario de la policía provincial por abuso sexual, así como también un caso de mala praxis en el hospital "doctor Fernando Irastorza" que resultó en la muerte de una amiga, entre otras. Sus seres queridos afirman que "recibió amenazas" debido a sus acciones.