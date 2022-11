Hallaron enterrados restos de su madre desaparecida en la pieza de los hijos

Un esqueleto fue hallado enterrado en el interior de una vivienda de la localidad bonaerense de González Catán y se presume que es de una mujer desaparecida hace una década.

Según informaron fuentes oficiales, el hallazgo se produjo en la noche del martes último en una vivienda ubicada sobre la calle Scarlatti, esquina Durero, de la mencionada localidad del partido de La Matanza.

La Policía llegó al lugar luego de que la hija de la mujer denunció que su madre había desaparecido hace una década y que su padre, actualmente detenido por abuso sexual en un penal bonaerense, había removido tierra ese mismo día.

Por tal motivo, se inició una investigación y en conjunto se comenzó a excabar en un patio trasero de la propiedad, donde primero encontraron un cuchillo, una bombacha y un cráneo.

El fiscal Federico Medone, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en Homicidios de La Matanza, junto con especialistas informaron que recuperaron el 90% de un esqueleto, que sería de la mujer buscada.

Por su parte, Emmanuel Leiva, hijo de la mujer, en declaraciones, recordó que aquel día le llamó la atención ver a su padre en esa habitación: "Vine del colegio y mi mamá no estaba más. Mi viejo estaba en un cuarto donde no había piso. Me resultó raro. Era una habitación donde dormía yo y una hermana. Le comenté a mis hermanos lo que vi, pero éramos chicos y no sabía qué hacer", concluyó.

Emmanuel agregó que su padre "en ese momento estaba alcoholizado" por lo que recién al día siguiente le dijo que su mamá "se había ido" y nunca lograron encontrarla.