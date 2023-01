Graciela Sosa: "Que nos pidan perdón no nos devuelve a nuestro hijo"

Durante este martes 17 de enero, se llevó a cabo la audiencia número 12 que investiga el crimen a Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes a la salida de un boliche de Villa Gesell en 2020.

En esta jornada, se escucharon las declaraciones de los imputados Máximo Thomsen y Ciro Pertossi, y de los padres de los rugbiers acusados. Luego de un día largo, tras salir de los Tribunales de Dolores, los padres de Fernando hablaron nuevamente con la prensa e indicaron que no tenían palabras al respecto.

"Que nos pidan perdón no nos devuelve a nuestro hijo", expresó Graciela a horas de que se cumplan 3 años de la muerte del joven en la ciudad balnearia.

"En ningún momento los imputados nos dijeron nada. Preferimos estar bien lejos de ellos. Que nos pidan perdón no nos devuelve a nuestro hijo", dijo la mujer al finalizar la decimosegunda audiencia del juicio que se lleva adelante en los Tribunales de Dolores, al tiempo que su esposo, Silvino Báez, agregó: "Le digo a la sociedad que Fernando es la única víctima, le rompieron la cabeza", agregó dejando entrever que no quiere dirigir ni la mirada con los acusados.

Asimismo, este día sus padres confesaron públicamente que su hijo "se había anotado para donar sus órganos", pero que no pudieron hacerlo: "Me lo devolvieron en un cajón bien cerrado. Le rompieron todos sus órganos de tanta patada que le dieron" y Silvino, su padre, agregó: "Él se anotó para donar sus órganos antes de terminar la secundaria. Por los golpes y las patadas que le dieron no pudo ni donar sus órganos".

La declaración del padre de Ciro y Luciano

Mauro Pertossi, padre de Luciano y Ciro, declaró minutos después de las 12 del mediodía y expresó: "Mis hijos no son asesinos. Son vagos y no puedo creer lo que están pasando". Asimismo, indicó que sus vidas también se vieron afectadas luego de lo sucedido. "Perdí mi trabajo cuando trascendió el caso. Un trabajo que mantuve por 25 años y no volví a conseguir otro" y según testigos que se encontraban en el lugar, omitieron por completo a Fernando Báez Sosa. "No se refirieron a él en ningún momento. Se basan en su propia situación, lo que les pasa ahora".

Finalmente, expuso: "Hemos pasado necesidades. No consigo trabajo y el sostén de mi familia es mi esposa. Las cosas no salen bien, he recibido amenazas, están hechas las denuncias. Es una desgracia. Uno cree que las cosas están encaminadas en la vida, llega esto y no sé qué pensar. No puedo creer que estemos viviendo este momento”.