Encuentran a una joven asesinada a balazos en un descampado

La escena del crimen en un descampado (Foto. Rosario 3)

El cadáver de una joven que fue asesinada a balazos, y que se cree que estaba embarazada, fue encontrado este martes a metros de un auto incendiado en un sector descampado en la ciudad santafesina de Rosario.

Fuentes policiales informaron que además de los tiros, el cuerpo de la víctima presentaba quemaduras y estaba tirado sobre la tierra. Cerca del auto, un Chevrolet Meriva, se encontraron dos vainas servidas.

La causa quedó a cargo de la fiscal Gisela Paolicelli, quien ordenó la realización de la autopsia para determinar las causas de muerte y la identidad de la chica, quien se cree que tendría 25 años y al parecer estaba embarazada.

En declaraciones a la prensa local desde el lugar del hecho, la fiscal contó que "cuando la Policía llegó halló el cuerpo de una mujer, de alrededor de 25 años, a un metro aproximadamente del rodado. El cuerpo de la víctima fue alcanzado por las llamas del vehículo y presentaba entre cinco y siete impactos de armas de fuego, distribuidos entre la espalda y la cabeza".

A su vez, la fiscal no descartó que la joven haya estado embarazada, pero no lo confirmó hasta tanto no estén los resultados de la operación de autopsia. "Según el examen del médico de policía, la víctima podría haber llevado un embarazo en curso. Para confirmar eso hay que esperar el resultado de la autopsia", indicó.

Y agregó: "Están trabajando los Bomberos Zapadores para realizar las pericias para determinar cómo fue el incendio del vehículo. Aparentemente, a la mujer la habrían matado en este lugar y el vehículo tenía pedido de secuestro. Vamos a consultar con la Oficina de Averiguación de Paraderos para establecer si esta mujer estaba desaparecida".