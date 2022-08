Encontraron a una beba apuñalada en una bolsa

El cuerpo de una beba fue encontrado en la tarde del miércoles 17 de agosto al costado de la calle Laguna del Desierto al 3600, del barrio Acindar de Rosario y son muchos los interrogantes sobre el caso.

El macabro hallazgo fue localizado por una persona que transitaba en el lugar y volvía de trabajar. Según relató "le llamó la atención la sangre que se veía entre bolsas que estaban tiradas en el suelo".

“Yo venia del trabajo a eso de las 18:30 y me llamó la atención una bolsa, pero no la quise abrir solo. Justo pasó una chica que primero desconfió y después me ayudó. Cuando la abrimos, vimos que era un bebé que tenía el cordón umbilical. Era un recién nacido”, indicó en una entrevista televisiva a un medio local.

En ese momento, confesó que no pudo "creer la situación" y que le dio "pánico". Asimismo, sostuvo: “Primero no lo podía creer. Quería llorar, pero me la aguanté”. Por su parte, la chica que lo acompañaba, también pensó "que era un muñeco" y reveló que aparentemente tenía una "una puntada cerca de la costilla".

Los dos testigos luego de darse cuenta de la situación llamaron a la Policía. Una vez que los médicos realizaron la autopsia correspondiente informaron que la pequeña había nacido a término, pero que por el estado de descomposición y que tenía "dos heridas de arma blanca" que habrían sido ejecutadas antes de morir.

Luego del hecho, los vecinos del lugar pidieron mayor "seguridad" e "iluminación" en la zona de las vías para que no vuelva a ocurrir algo similar.

El caso quedó en manos de la Justicia y los efectivos policiales trabajan investigando lo que pasó.