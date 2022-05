El asesino serial de Ramallo buscó en internet cómo matar personas

El detenido como principal sospechoso de haber cometido el triple asesinato, Pablo Damián Grottini, contaba en su computadora con un escalofriante historial de búsqueda por internet, en el mismo había una búsqueda recurrente, la misma era cómo matar personas.

Grottini está acusado de asesinar a su hermano en 2019, a su hija de 10 años en 2021 y a su madre el último fin de semana. El acusado continuará detenido en la Comisaría Segunda de Ramallo, ya que se negó a prestar declaraciones ante la fiscal María Belén Baños.

Además, trascendió que su actividad en las diferentes redes sociales fue determinante para definir su acusación. Eso se debe a que los efectivos de investigaciones que están abocados en el caso y registraron su casa, se encontraron en el historial de búsquedas de sus dispositivos digitales tales como notebook, teléfono y tablet.

En los registros online, los peritos expertos encontraron que había buscado cómo matar personas por vía endovenosa y que lo había hecho desde 2018, meses antes de la muerte de su hermano, un deportista y guardavida de 32 años que en pocos días perdió la vida.

¿Qué pasa si inyecto aire en las venas’, ‘qué medicamento se puede tomar para causar la muerte’, ‘cuánto después de introducir aire se produce el infarto’ y búsquedas similares? son alguno de los resultados que se pudo encontrar en los dispositivos.

En entrevistas a los medios, la fiscal manifestó que la hipótesis que manejan es que el acusado puntualizó “la búsqueda en Internet era más que nada respecto de qué pasa si se introduce aire en el cuerpo”, ante lo cual remarcó: “Manejamos la hipótesis de que hubiese podido inyectarles aire en una cantidad abundante y suficiente para causar la muerte".

Las hipótesis del caso todavía se mantienen abiertas. En un principio los investigadores sospechaban de un móvil económico, pero esa pista parece estar lejos de la realidad, por lo que tomó fuerza la idea de que se haya tratado de un oscuro deseo de muerte, lo que puede definirlo como un asesino serial.

El descargo de la defensa

Por su parte Jorge Ingrata, el abogado defensor del presunto asesino serial, aseguró que su cliente fue “víctima de una sumatoria de tragedias” y que la fiscal “cree que hay elementos para presuponer que los tres hechos fueron cometidos por Grottini”, pero, a su entender, “son indicios y no tiene pruebas concretas”.

Las hipótesis están abiertas en el caso. Se sospechaba un móvil económico por, al menos, el crimen de la madre, pero los investigadores del caso descreen de esa pista: Teresita Di Martino no era una mujer acaudalada. A la familia “no le sobraba” pero tampoco tenía un mal pasar, el perfil económico del acusado no muestra deudas, sean de larga data o recientes. Grottini no mostraba una cara oscura a sus compañeros en la funeraria, un hombre neutro, sin roces, “muy católico”, lo evoca un compañero.