Drama familiar: una mujer mató a su marido, a su hija y luego se quitó la vida

Tres integrantes de una familia fueron encontrados muertos en su propia casa y la principal hipótesis apunta a un doble homicidio seguido de suicidio. El terrible episodio ocurrió en la localidad bonaerense de Alejandro Korn, partido de San Vicente. Una carta escrita por la sospechosa sería reveladora con respecto a lo sucedido.

Según trascendió, una mujer, identificada como Vanesa Santi, de 40 años, habría matado a su esposo, un efectivo de la Policía Federal, que se desempeñaba como custodio presidencial, a la hija de ambos, una nena de 3 años, y posteriormente se habría quitado la vida.

La lamentable escena fue descubierta este martes en horas del mediodía, aunque los investigadores sospechan que el hecho ocurrió el lunes a la noche, luego de que los compañeros de trabajo del oficial, identificado como Juan José Orgeira, de 45 años, se alarmaron por su ausencia y dieron aviso.

Tras la llamada, personal del Comando Patrulla de Alejandro Korn se digirió a la propiedad. Al llegar, advirtieron que los accesos estaban cerrados con candados. Los efectivos alcanzaron a ver a alguien, aparentemente recostado en una cama, pero nadie les atendía. Sospecharon que tal vez podría haber una pérdida de gas, entre otras posibilidades que barajaron. Mientras tanto, en el lugar también se presentó un sobrino de Orgeira.

Los policías dieron aviso de la situación a la Fiscalía Descentralizada de San Vicente, a cargo de la fiscal Karina Guyot, y la Justicia, con la anuencia del sobrino del policía, rápidamente autorizó el ingreso forzado a la vivienda. Así, rompieron el candado de una puerta lateral y al recorrer el interior descubrieron en distintas habitaciones de la planta alta los tres cuerpos, todos con heridas de arma de fuego.

Los peritos de Casos Especiales de la Policía Bonaerense que trabajaron en la escena secuestraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros. También hallaron una carta que puede resultar clave para esclarecer lo que, de acuerdo a las primeras informaciones, sucedió este lunes por la noche.

En la misteriosa carta manuscrita que dejó la mujer, expresó que "Somos una familia hermosa, nada ni nadie nos va a poder separar. Mi beba es mi vida".

"Solo mi beba y yo sabemos como nos robaron el alma (...) Anto (la niña) no vio nada ni contó nada de lo que creen que vio. Pero cuando nos miramos a los ojos supe la verdad", añadió.

Además, subrayó que "No nos van a matar ustedes, me los llevo yo conmigo. A mi esposo que nos ama y nos cuida. La persona más íntegra que conocí en mi vida. (...) Me los llevo conmigo a los dos".

En este contexto, se investiga si se trató de un doble homicidio seguido de suicidio cometido por la mujer. Aunque, por lo pronto, eso continúa bajo investigación, en el marco de una causa que hasta el momento permanece caratulada como “averiguación causal de muerte”.

La carta completa

“Somos una familia hermosa que nos amamos, y nada ni nadie nos va a poder separar. Mi bebé es mi vida. Desde que supe que estaba embarazada que la cuido. Ni un minuto la dejé sola. Solo yo la cuidé, nadie más. El único que seguro está conmigo. Mamá y bebé siempre juntas. Las nenas decíamos nosotras. A todos lados con mi bebé siempre abrazadita al peto (el pecho de mamá).

Sólo mi bebé y yo sabemos cómo nos robaron el alma, la alegría, la vida. Hicieron todo para que nos fuéramos, pero nos vamos a ir juntos, en familia. Anto no vio nada ni contó nada de todo lo que creen que vio. Pero cuando nos miramos a los ojos, supe la verdad. Pero no nos van a matar ustedes. Me los llevo yo conmigo.

A mi esposo, que nos ama y nos cuida. La persona más íntegra que conocí en mi vida. Que me cuidó desde que lo conocí a los 13 años míos y 17 de él. A los 20 años de conocernos, nos casamos y tuvimos a la bebé más hermosa, Antonia, mi bebé. Me los llevo conmigo a los dos”.

