Denunció a los ladrones por Facebook y sus familiares le cortaron la cara

Una adolescente de 18 años fue golpeada y tajeada en la cara por los familiares de dos delincuentes tras haber compartido en las redes sociales una publicación de un robo a una panadería de Mar del Plata.

Las imágenes del asalto, que se perpetró el pasado 8 de mayo, muestran cuando dos delincuentes ingresaron a la panadería simulando ser clientes, pero inmediatamente amenazaron a la empleada con un revólver para robarle el dinero de la recaudación del día.

Posteriormente, una adolescente compartió en Facebook una publicación del robo al comercio para que la Policía detenga a los delincuentes. Pero nunca imaginó que esa decisión le traería consecuencias. Dos semanas más tarde, los familiares de los ladrones golpearon y tajearon en la cara a la chica en represalia por haber compartido la publicación del asalto.

En declaraciones a medios locales, la mamá de la joven atacada contó: "El mismo día que mi hija compartió la foto del robo, vino uno de los delincuentes a mi casa a amenazarla. Le dijo que saque la foto porque él no había sido".

Y continuó: "Los dos ladrones y sus familiares encerraron a mi hija en una moto, le pegaron y le cortaron la cara. Todo por compartir una foto. Todo el barrio compartió la publicación. Lo que más bronca e impotencia me da es que supuestamente los delincuentes estuvieron presos y yo quiero saber por qué el juez los liberó", se preguntó indignada.

"Mi hija tuvo suerte. No sufrió una herida cortante muy grande pero si hubiese sido más profunda, la mataban. Tuvo un corte en la oreja y tiene la boca rota. Mi hija no quiere salir a ningún lado, la tengo que tener encerrada y tiene miedo", agregó.

La mujer aseguró que los ladrones viven a 3 cuadras de su casa. "Yo a la madre de los chicos la conozco hace años. Pero no puedo esperar a que me devuelvan a mi hija en un ataúd. Quiero que ella termine la escuela, que siga trabajando y haciendo su vida normal. Le pregunto al juez que los soltó si yo puedo mandar a mi hija a estudiar o tengo que esperar que me digan que vaya a reconocer el cadáver. Quiero que me den una solución, no puedo volver a faltar a trabajar para quedarme en mi casa. Nosotros no molestamos a nadie, somos gente de trabajo y todo el barrio nos conoce", dijo.

La madre de la chica hizo la denuncia en la comisaría y pide "garantías" para que no "le pase nada" a su hija. "Hoy no fue a la escuela y le van a pasar módulos por teléfono para que haga la tarea. Pero eso no es vida para ella", se quejó.