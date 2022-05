Denuncian abuso sexual en un centro para personas con discapacidad

Una mujer de 30 años -tiene un retraso psicomotor- denunció haber sido violada por un compañero en el baño del instituto -en el que concurren personas con discapacidad- al que asiste en la ciudad de Corrientes.

Según informaron fuentes oficiales, las autoridades le negaron a la madre de la víctima que haya habido un abuso sexual y la acusaron de mentir. De acuerdo con algunas declaraciones, la joven le habría contado la verdad de lo sucedido a su progenitora quien comenzó a realizar las acciones legales correspondientes.

Su madre expresó: "Esa tarde llegó del colegio, entró al baño y le pidió una toallita higiénica a su hermana" y contó que con ese gesto, comenzó a pensar que algo había pasado. Asimismo, relató: "Ella me dijo que la 'seño' se fue al patio o no sé a dónde, y dejó solos a los chicos en el aula. Entonces su compañero se levanta y le dice 'vamos' y salen. Ella le sigue al patio, entra con él al baño y él cierra la puerta y la tira contra la pared".

Por otra parte, recordó lo que le dijo una de las maestras del lugar: "Lo primero que la señorita me dice es 'pobre mamá, ya te enteraste... no sabía cómo decirte, por eso no te llamé, porque sé cómo te ponés, pero quedáte tranquila que es invento de ella. Acá no pasó nada", insistió.

Fernández también habló con el vicedirector de la institución, quien reforzó que "acá no pasó absolutamente nada" pero igual la citó a una reunión el jueves de esa semana.