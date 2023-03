Denunciaron a un indigente por amenazar adolescentes cuando salen del colegio

En medio de la polémica por las acusaciones de abuso hacia personalidades del espectáculo, este miércoles se conoció otra noticia aberrante. Esta vez vecinos del barrio porteño de Belgrano denunciaron que un hombre, que se encuentra en situación de calle "acosa y hostiga a las adolescentes que asisten a un colegio de la zona".

Según comentó un testigo de la zona el sujeto "lleva más de 8 meses aterrando a las personas, sobre todo a los chicos que van a la escuela a unas cuadras de donde el hombre duerme".

Pero no solo tendría "comentarios desafortunados con las chicas" sino con toda persona que pasa por el lugar: "La última vez que me lo crucé me dijo: 'me das plata o te cago a trompadas'.

Yo no le di bola y seguí, pero pasan chicos jóvenes del colegio. Él los insulta y les dice: 'te voy a violar'. Ellos salen corriendo asustados”.

En una entrevista con un medio local indicó que ellos "llaman a la Policía cada vez que ocurre algo pero, por el momento, no toman ninguna medida".

Asimismo, confesó: "Cuando está en la esquina se hace el bueno para que la gente le dé cosas. Le regalaron un colchón para que pueda dormir, le dieron sillas. A la tarde viene para acá y empieza a gritar, le mete mano a las chicas, insulta, pide plata. Es siempre así".

María, una peluquera del barrio, contó lo que vio con sus propios ojos: “Más o menos a las 10:30 de la mañana, yo estaba barriendo la vereda, el pasó y miró. Yo le dije que se fuera y caminó. A media cuadra las chicas bajan para ir al colegio, y se bajó el pantalón y comenzó a masturbarse delante de las chicas.

"Todas las chicas gritaron, el portero llamó a la Policía, vinieron los patrulleros y él se puso agresivo con las mujeres. Las chicas adolescentes se asustaron y lo detuvieron”.

Después de que el hecho se hiciera público unos 15 vecinos realizaran la denuncia formal en la comisaría y aseguraron que todos "los porteros" de la cuadra "están alerta cuando se van los chicos".

"Vigilamos si él está ahí en su colchón de la esquina, ahí estamos alerta para que no les haga nada a los adolescentes. Ahora estamos tranquilos porque todavía no volvió. Tiramos todas sus cosas sucias y hasta ahora no volvió”, agregó.