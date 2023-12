Brutal femicidio: golpeó y arrojó al vacío a su novia de 15 años

Daniel Alberto Sasiain (25) está detenido y acusado de tirar de un balcón a Morena Jazmín D’Alessandro, en un edificio en construcción en La Plata, en la intersección de las calles 24 y 44. Testigos argumentan que le reclamaba a la víctima una infidelidad.

La estudiante secundaria de 15 años, fue atacada frente a cuatro amigos, también menores de edad, testigos del hecho, que señalaron a su pareja como el autor del crimen.

Homicidio agravado por mediar violencia de género

La fiscal interviniente, Bettina Lacki, pidió la detención del novio de la víctima, identificado como Daniel Alberto Sasiain, de 25 años, por lo que se aguarda la resolución del juez de Garantías, Guillermo Atencio, para proceder a su indagatoria por el delito de "homicidio agravado por mediar violencia de género", que prevé la pena de prisión perpetua.

El ataque ocurrió el miércoles pasadas las 21.30, en un edificio en construcción que está abandonado en la esquina de las calles 24 y 44, donde la adolescente se encontraba con amigos, que relataron a la policía que el exnovio de la víctima se presentó en el lugar, la insultó y acusó de haberle sido infiel.

Vecinos de la zona también declararon escuchar la pelea de la pareja y los gritos de la joven que fue empujada hasta hacerla caer desde el balcón de un primer piso.

Los amigos de la víctima llamaron inmediatamente a la ambulancia, pero cuando el personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegó al lugar, la quinceañera ya había fallecido.

A metros del edificio, efectivos policiales encontraron al acusado del femicidio, quien en un principio brindó una identidad falsa y dio una versión muy diferente del hecho, aunque finalmente fue identificado y terminó aprehendido.

“Le di amor y me pagó mal”

"Hoy es un día más como cualquiera, solté el amor que tenía por una persona que le di amor y me pagó mal", posteo en Facebook días atrás el agresor.

En tanto, en su propio perfil de Facebook, la víctima había publicado en julio una foto de ella acompañada por Sasiain, seguida por un mensaje de amor.

"Te amo infinitamente, no sabes lo feliz que me haces. Te amo y nunca te voy a dejar de amar. Este amor no tiene ni comienzo ni fin, esto es para toda la vida, nunca voy a dejar de sentir lo que siento por vos", posteó la víctima.

"Nosotros sí somos real, hasta la muerte. Nadie nunca nos va a separar, eso te lo puedo asegurar. Te amo una banda, mi amor", señaló Morena.

Autopsia

Los resultados preliminares de la autopsia de la menor de edad establecieron que "tenía lesiones contusas en la cabeza y que no presentaba marcas en el resto del cuerpo".

Según los forenses, la causa del fallecimiento de la adolescente fue "traumatismo craneoencefálico compatible con una caída desde altura", lo que "provocó la ruptura de los vasos sanguíneos del cerebro y de manera posterior e inmediata se produjo la muerte", detalla Télam.

El acusado y la víctima mantenían una relación sentimental desde julio, pero hace unos días se habían tomado distancia.

Asistencia en casos de violencia de género

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a [email protected]

Con información de Télam