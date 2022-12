Balearon el frente de un canal de televisión y dejaron un mensaje intimidatorio

Un hombre disparó contra el frente de un canal de televisión en Rosario. Además, encontraron un mensaje intimidatorio dirigido a jefes narcos.

Según publicaron medios locales, el hecho se produjo en la madrugada de este lunes en la sede de Televisión Litoral, ubicada en Perón al 8100, de dicha localidad santafesina, cuando un hombre con un casco negro, primero dejó un mensaje intimidatorio y posteriormente, disparó.

“Dejen de trabajar con los fiscales y con la Agencia de Investigación Criminal (AIC), porque vamos a matar un policía todos los días. Dejen de confinar a los pibes en los pabellones. Con la mafia no se jode", dice el mensaje dejado en el lugar.



Según quedó registrado en las cámaras de seguridad, un hombre con casco de moto descendió de un Volkswagen Up y disparó contra la fachada del lugar donde funciona Canal 3 Rosario, FM Vida y Radio 2.



Luego, el atacante regresó al rodado y escapó, según consta en el expediente, aunque los investigadores dijeron que hasta el momento no se halló la vaina servida ni orificios de bala en los ingresos del edificio.





Fue el personal de seguridad del lugar, los que confirmaron haber visto en las cámaras cómo el atacante apuntó una pistola contra el edificio y disparó, para después darse a la fuga en el auto.



En cuanto al mensaje intimidatorio, algunas fuentes dijeron que está dirigido a los cabecillas de bandas narcos de la ciudad.



Tras el episodio, Televisión Litoral emitió un comunicado en el que expresa su “preocupación por este ataque a un medio de comunicación, así como por la situación en general que atraviesa la ciudad de Rosario, donde la violencia impone sus códigos y complica la vida cotidiana de las personas que la habitan”.





A su vez, el Sindicato de Prensa de Rosario se sumó al repudio colectivo al ataque contra el multimedio y destacó que el caso “invoca a fiscales, policías y a presos en confinamiento. Se trata del lugar por el que normalmente circula gran cantidad de trabajadores de prensa".





En octubre pasado ocurrió un hecho similar, cuando delincuentes escribieron frente a Telefe Rosario un mensaje similar contra la prensa rosarina.



En aquella oportunidad, el mensaje era decía: “A todos los periodistas de Rosario, dejen de ensuciar y condenar a los pibes con la lengua xq vamos a matar a periodistas. Con la mafia no se jode. Si no de caravana con el Noba”.

El comunicado de ATA y ARPA

La Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas– ATA y la Asociación de

Radiodifusoras Privadas Argentinas -ARPA- cámaras que agrupan a los

canales de televisión abierta y a las radios del país manifiestan su repudio y

preocupación por el ataque sufrido en la madrugada de hoy en las

instalaciones del Canal 3 de Rosario, Televisión Litoral.

Ambas Cámaras condenan enérgicamente estos hechos y asimismo

manifiestan su preocupación por la situación en general que se vive en la

Ciudad de Rosario. Esto altera la vida de las personas y también intimida en

forma directa a la libertad de expresión debilitando las raíces democráticas.

La violencia y las agresiones nos apartan del camino del dialogo y la

tolerancia socavando los valores esenciales del sistema republicano y

dañando las instituciones democráticas.

ATA y ARPA reclaman a las autoridades competentes el inmediato

esclarecimiento de este deplorable incidente y la efectiva sanción para sus

responsables, a la vez que expresan su solidaridad con los damnificados en

este lamentable episodio.