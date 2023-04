Para que vuelva el ABC

En mis libros El momento es ahora (2011) y El ABC de la Defensa Nacional en el Siglo XXI (2013), he propuesto la necesidad de impulsar una alianza regional con la República Federativa de Brasil y con la República de Chile. El famoso y reconocido ABC sudamericano.

Luego de algunos años, vuelvo a hacerlo. No sólo ante su renovada necesidad, sino también, por el cambio del contexto geopolítico y geoeconómico de las circunstancias concretas que impulsaron esta propuesta.

Para empezar, hay que recordar que se registran dos intentos de lograr este cometido en dos oportunidades concretas de nuestra historia reciente. La primera de ellas fue formulada y fracasó sin llegar a concretarse durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón y la segunda se encuentra aún en desarrollo, el Mercosur; pero está herida de muerte, tras una propuesta del presidente Raúl Alfonsín.

Cuando el primero de los nombrados gobernaba la Argentina, los hacía Getulio Vargas en el Brasil y Carlos Ibáñez del Campo en Chile. Los planetas parecían alinearse, por fin, para los americanos del Sur. Todo parecía marchar sobre rieles para su integración. El 21 de febrero de 1953, en Santiago, medio millón de chilenos asistían al desfile –donde se oyó a la banda de la Fuerza Aérea Chilena interpretar la marcha peronista– para celebrar la firma del Acta de Santiago de Chile, instancia inicial del Tratado entre Argentina, Brasil y Chile.

Lamentablemente, al día siguiente, el canciller brasileño Joao Neves da Fontoura dijo que “estaba en contra de los pactos regionales, y que ésa era la destrucción de la unanimidad panamericana”. ¿Qué había pasado?

Por un lado, al gobierno brasileño no le gustaban las supuestas aspiraciones a líder regional por parte de la Argentina. Por otro lado, no menos importante fue la afirmación del secretario de Estado norteamericano, Elihu Root, quien dijo que “Estados Unidos no miraría con simpatía una convención por el ABC, y que intentaría evitarla por todos los medios a su alcance”.





Los mandatarios Sarney y Alfonsín en oportunidad de firmar el acuerdo de Foz do Iguazú.

Durante la presidencia de Alfonsín, reunido con su homólogo brasileño José Sarney, el 30 de noviembre de 1985 se firmó la Declaración de Foz de Iguazú, que daría origen al Mercosur. Principalmente basado en una unión aduanera imperfecta entre Argentina y Brasil, pero que no incluye a Chile. El resto es historia por todos conocida. Pero, como ya lo anticipamos, el Mercosur, después de tres décadas, luce desgastado y sin fuerza.

¿Por qué? Vamos a ello

La economista Iris Speroni nos dice al respecto: “Se construyó una gran muralla arancelaria que hace imposible, para los ciudadanos de los países integrantes, importar nada del mundo exterior.

“Esta barrera fue lo que necesitaban las grandes empresas multinacionales para abandonar la Argentina y mudarse a Brasil sin perder el mercado argentino. Este último punto es extremadamente importante.

“La Argentina se quedó sin industrias, porque hubo una masiva mudanza a Brasil. Al quedar sin industrias propias, lo lógico es que pudiéramos importar del mejor postor, y así abaratar nuestros costos, tanto de insumos si queda alguna actividad en pie o de productos de consumo para abaratar nuestro costo de vida. No. La Argentina, que era un país industrial, ya no lo es, sigue comprando productos de mala calidad -brasileños- y a precios el doble de los internacionales para proteger a las industrias extranjeras que decidieron instalarse en Brasil y a los industriales paulistas”.

Pero más allá de las razones económicas, creo que la causa de ambos fracasos se encuentran en la política, o mejor dicho en la geopolítica y en la geoeconomía.

Como quedó evidente con el ABC propuesto por Perón éste no se concretó por decisión de Brasil y el segundo de ellos, que es el Mercosur y que no incluye a Chile, está fracasando por una razón similar: la voluntad de Brasil de usarlo en su exclusivo provecho, al que hay que sumar los recientes corcoveos de la República Oriental del Uruguay por alejarse sin romper.

Pero, para bien o para mal –creemos que para bien si la sabemos aprovechar- el contexto de aquellos años, los de Perón y los de Alfonsín, está cambiando. Concretamente, estamos pasando de un mundo unipolar manejado por una sola hiperpotencia, los EE.UU., a uno multipolar en el que se destacan –por el momento– los BRICS, que acaban de superar el PBI sumado del otrora poderoso G-7 (Alemania, Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido).

No es un dato menor que la Argentina haya iniciado formalmente su proceso de integración al bloque BRICS, junto con México, Corea del Sur, Irán, Arabia Saudita e Indonesia.

Por otro lado, las respectivas administraciones de los tres países –vale decir de Argentina, Brasil y Chile– y en forma independiente de las tendencias políticas que vienen gobernándolos desde hace algún tiempo, parecen mucho más cercanas que aquellas de las épocas de Perón y de Alfonsín.

Ya venimos constatando cómo el gobierno chileno de Gabriel Boric está tratando de acercar posiciones con la Argentina, tanto en el tema Malvinas como en tantos otros de interés común. Una tendencia que habría que aprovechar para configurar una alianza más sólida.

Por otro lado, respecto de Brasil, el doctor Jorge Castro nos dice: “La nueva política exterior brasileña liderada por el presidente Lula ha realizado hasta ahora dos movimientos fundamentales: 1º) El 11 de abril viaja a China el presidente Lula para acordar con Xi Jinping los términos de una mediación conjunta China/Brasil para poner término a la Guerra de Ucrania. 2º) Al mismo tiempo, Celso Amorin, exministro de Relaciones Exteriores y de Defensa y principal asesor de política exterior de Lula, viajó la semana pasada a Moscú y París para acordar con Vladimir Putin y Emmanuel Macron los términos y condiciones de una negociación de paz en el conflicto ucraniano. 3º) Hay que agregar que el 18 de abril vendrá a Brasil el canciller ruso Sergei Lavrov a continuar las conversaciones iniciadas en Moscú por Celso Amorin”.

Por todo lo expresado, creo que hay que volver a repensar el rol de la Argentina en este nuevo tablero geopolítico mundial que se está configurando muy rápidamente, para lo cual se debe tener presente que no hay nada más potente que una idea a la que le ha llegado su tiempo, como es el caso del ABC.

El Doctor Emilio Magnaghi es Director del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional Santa Romana. Autor de El momento es ahora y El ABC de la Defensa Nacional.