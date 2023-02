No miren arriba (Don't Look Up, según su título original en inglés), es una película estadounidense de ciencia ficción del 2021 escrita, producida y dirigida por Adam McKay, que fue protagonizada por grandes figuras del cine, como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett y Meryl Streep.

La trama versa sobre cómo dos astrónomos intentan advertir al gobierno de los EE.UU. sobre un cometa que se aproxima a la Tierra y que destruirá la civilización humana. Para algunos críticos se trató de una sátira sobre la pasada pandemia, la actual campaña mediática sobre el cambio climático o una supuesta invasión extraterrestre, tan promocionada por estos días.

Como lo hemos dicho varias veces, en ocasiones la literatura o el cine, y en este caso el de ciencia ficción, son buenos en anticipar el futuro. Pero, sucede que hoy por hoy no sabríamos con cuáles películas quedarnos, ya que son tantos los escenarios cinematográficos que es difícil decidirse por uno solo. Recordemos algunas de las más famosas:

● Películas sobre invasiones extraterrestres:

-La guerra de los mundos, conocida novela homónima de H.G. Wells que ha producido una docena de películas y miniseries para la TV sobre este tema. Cuenta cómo una invasión domina a la humanidad hasta que un virus terrestre acaba con los extraterrestres.

-Día de la Independencia: fue una película taquillera que relata cómo en la víspera del 4 de julio, unas gigantescas naves espaciales aparecen en el cielo de las principales capitales del mundo. Mientras muchos creen que vienen en son de paz, un experto en telecomunicaciones descubre que preparan un ataque que tiene como objeto la aniquilación de la raza humana. Finalmente, son derrotados por la Fuerza Aérea de los EE.UU.

● Películas sobre pandemias:

- 12 monos: Todo un clásico del cine de ciencia ficción que dirigió Terry Gilliam y que protagonizaron Bruce Willis y Brad Pitt en 1995. A lo Terminator, pero con virus, el protagonista viaja a un futuro en donde la sociedad vive en subterráneos tras los estragos causados por una pandemia. Se trata de un prisionero que se ofrece como voluntario para viajar al pasado e intentar conseguir la muestra que podría derivar la vacuna que salve a la humanidad de seguir siendo unos topos.

- Por su parte, Epidemia cuenta la historia de un equipo de médicos que trabaja para prevenir la propagación de un brote de un virus similar al del ébola. Sin embargo, se dan cuenta de que algunos de sus colegas trabajan para el gobierno en el desarrollo de un arma biológica. La película contó con un reparto repleto de estrellas, incluyendo a Cuba Gooding Jr., Dustin Hoffman, Morgan Freeman y Rene Russo.

● Películas sobre desastres ecológicos:

- Chernobyl es una miniserie de TV de HBO que cuenta en cinco episodios cómo la Central Nuclear de Chernóbil, en Ucrania (por entonces la URSS), sufre una explosión masiva que liberó material radiactivo sobre toda Europa Central y muestra los sacrificios realizados para salvar al continente de un desastre sin precedentes.

- Otra es la última que estrenó Netflix recientemente con el nombre de Ruido blanco, que trata sobre el descarrilamiento de un tren de productos químicos tóxicos que causan una explosión masiva y un desastre mortal en Ohio. La película es de finales de 2022, y si bien es una sátira/comedia, el contexto del accidente es increíblemente real y similar a lo ocurrido hace unos días, precisamente en Ohio.

Como vemos, el mundo del cine no deja de darnos sorpresas. Pero volviendo al mundo real y que es el que nos interesa, no podemos dejar de ver algunas coincidencias con sucesos que ya ocurrieron, están ocurriendo o podrían llegar a ocurrir. Vemos:

1º) Como todos sabemos, hemos vivido una larga pandemia causada por un virus de orígenes discutibles, seguido por cuarentenas y sistemas de vacunación de dudosa eficiencia.

2º) Más recientemente nos han informado del derribo por parte de la Fuerza Aérea de los EE.UU. – siempre presente en estas sagas– de cuatro ovnis sobre su territorio y el de Canadá. Sus máximas autoridades no descartan que se trate de naves extraterrestres.

3º) También hace unos pocos días, pero con menos promoción en los medios, nos hemos enterado de un grave accidente ferroviario en el Estado de Ohio en los EE.UU. que liberó agentes muy tóxicos con graves consecuencias para las personas, el agua y el medio ambiente en el que viven millones de habitantes.

¿Y si fuera verdad?

Los griegos, que son los inventores del teatro, le atribuían a este una tarea pedagógica con el que las élites de la época buscaban educar a la plebe sobre los principios y valores por los que un buen griego debía conducirse.

Teniendo en cuenta esto, podemos extraer algunas conclusiones, a saber:

1º) En las artes dramáticas, como es el caso del teatro, además de los actores –que es lo que el público puede ver– hay un detrás de escena en el que hay tres elementos principales:

- El director de escena: es la persona responsable de supervisar y dirigir la escenificación de una obra, unificando criterios y conductas de variados esfuerzos y aspectos de la producción, como los decorados, los vestuarios, los efectos especiales, la iluminación, los movimientos de los actores e incluso las coreografías.

- Los traspuntes: son los tienen por oficio prevenir a los actores sobre su inminente entrada o salida de escena, susurrarles desde bastidores el pie de sus diálogos y distribuir órdenes y avisos o señalar la realización de diferentes movimientos escénicos.

- Los tramoyistas: manejan al conjunto de máquinas e instrumentos con los que se efectúan, durante la representación teatral, los cambios de decorado y los efectos especiales.

2º) En función de lo explicado nos preguntamos lo siguiente:

- ¿Quién o quiénes son los verdaderos directores de escena? ¿Los jefes de los grandes Estados, como los EE.UU., China o Rusia? ¿Los organismos multilaterales, como la ONU o el Foro Económico de Davos? ¿Los mega millonarios como Bill Gate, Elon Musk o George Soros?

- Los traspuntes modernos no pueden ser otros que los grandes medios de comunicación que nos marcan la agenda sobre lo que hay que ver, enterarse y debatir en cada momento.

- Está claro que hay mucha “tramoya” y que ellos, los medios de comunicación social –ni qué hablar de las ubicuas redes sociales–, utilizan las fake news, las medias verdades o las simples mentiras para convencernos de que sus mensajes son ciertos.

Por eso, la próxima vez que veamos una buena película o miniserie de ciencia ficción nos podremos preguntar si, en realidad, no se trata de un buen anticipo sobre el futuro o de lo que algunos quieren que creamos sobre cómo será el nuestro.

El Doctor Emilio Magnaghi es Director del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional Santa Romana. Autor de El momento es ahora y El ABC de la Defensa Nacional.