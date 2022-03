El regreso de la historia

Lo sucedido a Ucrania alerta sobre la necesidad de fortalecer las capacidades propias para contar con una defensa que pueda repeler una agresión externa.

Francis Fukuyama es –pese a su apellido de origen japonés– un politólogo estadounidense, cuyo libro El fin de la Historia y el último hombre, publicado por Free Press en 1992, ha sido traducido a más de veinte idiomas.

En él defiende que la teoría de la historia humana como lucha entre ideologías ha concluido y ha dado inicio a un mundo basado en la democracia liberal y en la economía de libre mercado que se ha impuesto a lo que el autor denomina utopías tras el fin de la Guerra Fría.

En pocas palabras, el fracaso del comunismo demuestra que la única opción viable es el liberalismo democrático, encarnado por los Estados Unidos.

Lamentablemente, esas duras predicciones se vinieron abajo junto con las Torres Gemelas, el 11S, con los megaatentados perpetrados contra los EE.UU. por la red terrorista Al Qaeda. Luego de más de dos décadas en las que el poder militar estadounidense se empeñó y fue derrotado en Afganistán e Irak, la situación geopolítica descrita por Fukuyama en los años 90 cambió radicalmente.

Especialmente con dos eventos muy importantes que tuvieron lugar en ese lapso: la consolidación de China como la nueva superpotencia comercial global, por un lado, y por el otro, con el resurgimiento de la Federación Rusa como un desafiante para la hegemonía militar de los EE.UU.

Precisamente ha sido la “operación militar limitada” llevada a cabo por el Kremlin en Ucrania lo que ha motivado a Fukuyama a hacer nuevas predicciones. Se pueden leer en su artículo publicado en la revista digital estadounidense American Purpose, titulado “12 predicciones de Francis Fukuyama sobre cómo terminará la invasión de Rusia a Ucrania”.

Estas son las siguientes:

1) “Rusia se dirige a la derrota total en Ucrania”.

2) “El colapso de sus posiciones puede ser repentino y catastrófico, y no ocurrir lentamente en el curso de una guerra de desgaste”.

3) “Antes de que eso suceda, una solución diplomática a la guerra es imposible. No existe un compromiso concebible que sea aceptable tanto para Rusia como para Ucrania, dadas las pérdidas que han sufrido hasta ahora”.

4) “El Consejo de Seguridad de la ONU ha demostrado una vez más su inutilidad”.

5) “Las decisiones de la administración Biden de no declarar una zona de exclusión aérea y no ayudar en la transferencia de Mig polacos fueron correctas”.

6) “Por supuesto, el precio que paga Ucrania es enorme”.

7) “Putin no sobrevivirá a la derrota de su ejército”.

8) “La invasión ya ha causado un daño enorme a los populistas de todo el mundo”.

9) “La guerra ha sido una buena lección para China hasta ahora”.

10) “Solo podemos esperar que Taiwán se despierte y se dé cuenta de la necesidad de prepararse para la guerra, como lo hicieron los ucranianos, y restaurar el servicio militar”.

11) “Los drones turcos Bayraktar se han convertido en éxitos de ventas”.

12) “La derrota de Rusia hará posible el ‘nuevo nacimiento de la libertad' y nos sacará de nuestros pensamientos sobre el declive de la democracia mundial”.

Nuestro análisis

Le pedimos paciencia y tranquilidad a nuestros lectores; no vamos a comentar todas las “profecías” de Fukuyama, sólo aquellas que consideramos más importantes y pertinentes, para nosotros los argentinos, a saber:

1) Relacionado con la primera y más importante afirmación de que Rusia no puede ganar, simplemente nos preguntamos qué pasaría si Rusia ganara. Porque como hemos explicado muchas veces, la guerra es un asunto azaroso y hasta paradójico, por lo que no se puede descartar, ab initio, este resultado.

2) Relacionado con la poca utilidad del Consejo de Seguridad de la ONU para preservar la paz y la seguridad global, estamos de acuerdo con Fukuyama. No así con sus consecuentes planes de crear una nueva organización global totalmente dependiente de los EE.UU. en consonancia con su original teoría del Fin de la Historia. Por el contrario, creemos en una organización más amplia que incluya a una variedad de países que reflejen las realidades del siglo XXI.

3) También estamos de acuerdo en que la decisión de Biden de no declarar una zona de no vuelo evitó la Tercera GM. Pero lo que no dice Fukuyama es que los EE.UU. primero alentaron a los ucranianos contra Rusia para después abandonarlos a su suerte.

4) Respecto de que Putin no sobreviviría a una derrota, sólo podemos agregar que ante tal eventualidad, el mundo se enfrentaría a un peligro mayor, pues una Rusia dividida en varios Estados independientes, en los que varios dispondrán de armas nucleares, es un peor escenario a una Rusia unificada y ordenada.

5) Particularmente, la que nos toca de cerca es la que afirma que la invasión ya ha causado un daño enorme a los populistas de todo el mundo. No sabemos a quiénes se refiere concretamente: ¿A Jair Bolsonaro, a Donald Trump o al actual gobierno argentino? Primero, porque no todos los populistas dependen tan directamente de Rusia, y segundo, si así fuera, nos volvemos a preguntar: si todos pierden si los rusos son derrotados, ¿qué pasaría en caso de una victoria rusa?

6) Una nota de color es su afirmación respecto de que los drones turcos Bayratkar se han convertido en la armas de moda. Puede ser, estaremos atentos a ello.

7) Finalmente, una lección para todos los países de la Tierra, especialmente para los medianos y periféricos como el nuestro. Y es que lo sucedido a Ucrania nos pone en alerta respecto de la necesidad de no confiar en nadie en cuestiones de Defensa y de que es necesario fortalecer las capacidades propias, pues llegado el momento nadie nos defenderá de una agresión.

¿Volverá a equivocarse en sus predicciones Francis Fukuyama? No lo sabemos. Pero si de algo podemos estar seguros, es que la historia, lejos de acabarse, ha vuelto por sus fueros. Y uno de ellos, quizás el más importante, es que sólo los que se adaptan sobreviven.

El Doctor Emilio Magnaghi es Director del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional Santa Romana. Autor de El momento es ahora y El ABC de la Defensa Nacional.