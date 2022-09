Por Emilio Magnaghi |16/09/22 07:33 AM

La crisis del agua

La escasez cada vez más acentuada de nuestros recursos hídricos nos obliga a reconocer que la provincia no puede seguir detenida por una parálisis ocasionada por tantos análisis técnicos. No tomar una decisión es ya haberse decidido, y no precisamente por la mejor opción, lo que podría ocasionar un problema mayor