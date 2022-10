Tercera Cumbre de Cancilleres CELAC-UE: ¿qué espera Europa?

Hoy jueves 27 de octubre comienza la Tercera Cumbre de Cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, en conjunto con la delegación diplomática de la Unión Europea, que se encuentra de visita en nuestro país.

La cita birregional es el corolario de agenda del Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad del bloque comunitario europeo: Josep Borrell busca acercar a Bruselas una radiografía del estado actual de las relaciones con Buenos Aires, junto a un panorama del status de probable acercamiento entre el viejo continente y las naciones latinoamericanas integrantes de la CELAC.

Intereses de Europa

El español llegó al país con el bálsamo del “fortalecimiento estratégico de las relaciones bilaterales y regionales”, más una serie de tópicos que se posicionan como centrales en el concierto internacional: energía, alimentos, medioambiente y el conflicto en Ucrania. Sin embargo, los líderes europeos precisan un diagnóstico “in situ” de los vaivenes que agitan la política doméstica nacional. Aunque, también la escala de influencia puede pesar sobre la Casa Rosada por parte de Beijing y Moscú.

Recordemos las travesías del Gobierno de Alberto Fernández con la incorporación a la Franja y Ruta de la Seda, las reuniones entre Cafiero y el Ministro de Exteriores Wang Yi para destrabar el ingreso al Grupo BRICS, (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), más la reciente política de seducción tendiente a estrechar lazos comerciales y diplomáticos desplegada por el embajador ruso Dmitry Feoktistov, bastante cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La lectura entre líneas goza de criterio abierto pero no me parece que la estancia de Borrell en nuestras tierras, sea una cuestión meramente de “buenos oficios”. Tampoco creo que lo fuera, semanas atrás, la gira de Antony Blinken por varios países del subcontinente y su participación en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA). Cada cual que saque sus propias conclusiones, aunque EE.UU. y los principales actores del orden comunitario, están planificando sus movimientos en el “tablero” para no verse sorprendidos ante una jugada que los expulse de la “partida de influencias”.

Relación Histórica

Mas allá de lo expresado, no se puede negar de que existe una agenda de cooperación y fines comunes Argentina-UE. Un breve repaso de nuestra historia política, económica y social son argumentos irrefutables, por lo tanto el temario de discusión entre los referentes, termina erigiéndose como un vitamínico revitalizador de una relación natural.

En este contexto, me parece, debería darse un nuevo empuje al Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Existe mucho por resolver, rectificar y reformular, así se le saca el polvillo al documento de intención, se lo inmuniza de cualquier color político de turno y se lo aborda definitivamente como una Política de Estado.

Acuerdo MERCOSUR-UE

Un detalle auspicioso comentado por el español es que tiene programada una visita, sin fecha confirmada aún, a Uruguay. En esa instancia, el bloque europeo presentaría una propuesta de cláusula modificatoria para reforzar las garantías de lucha contra la deforestación y de cumplimiento de los Acuerdos de París sobre el cambio climático. Esto “facilitaría” el hecho de retomar el tratado comercial entre los bloques. Aquí y allá estarán muy atentos a lo que dicte la segunda vuelta en Brasil ya que uno u otro desenlace dictarán sentencia sobre la aceptación o rechazo del gigante sudamericano a los requerimientos ambientales.

La Cumbre birregional cerrará la perspectiva de Borrell de cómo están los ánimos de Latinoamérica respecto a la actualidad europea, aprovechando la confluencia de calendarios, como para llevarse una mirada ampliada de la región, dada la presencia de los Cancilleres hispanos y caribeños.