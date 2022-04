En noviembre se desarrollará la vigésimo segunda edición de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA en Qatar, un evento que reunirá miles de turistas en tierras árabes por lo que el país se prepara a contra reloj para llegar en las mejores condiciones a la cita mundialista.

Khaled Hallar, periodista corresponsal, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) sobre cómo está Qatar en cuánto a infraestructura a 7 meses del máximo evento del fútbol mundial.

Por otra parte dió detalles de cuánto costará aproximadamente la estadía y comer en el país asiático: "El Gobierno trata de que no suban los precios para la época del mundial de alimentos y hoteles, pero los hoteles van a estar caros. Yo me estuve hospedando en un hotel 5 estrellas a 6 mil pesos la noche, la semana pasada. Seguramente para la época del Mundial los precios van a subir mucho".

Además aclaró sobre la oferta gastronómica en Qatar y aclaró: "Un consejo es que hay que tratar de probar lo típico para ir conociendo. Si vas a ir a la casa de comidas con la 'M'... es mejor probar un rico shawarma, un cordero a la llama, o los dulces donde hay tanto almíbar, pistacho, nos vamos a sentir bien si vamos a los países árabes".

En cuanto a los precios sostuvo que “un shawarma con unas papas fritas y gaseosa se puedan salir 20 a 30 reales qataríes que son unos 2 a 3 mil pesos. Como este país no hay inflación, eso lo vas a pagar para el mundial. Pero en el tema hoteles se va a pagar más caro".

Con respecto a las restricciones en Qatar el periodista de la TV Pública de origen musulmán y conocedor de la cultura árabe destacó que "podés sacar fotos, grabar y no hay problemas, está abierto para el turismo, están esperando este mundial hace 10 años. A mí me tocó ser el primer periodista en cubrir la peregrinación para la Meca, que es otro tema para contar, en su momento mi familia que iba hacía años les prohibían sacar fotos. Hoy, hay gente que va en la Meca y va con los celulares haciendo la transmisión en vivo, hoy está todo 3.0, si no permitís que alguien no saque un celular… es raro" concluyó.

Finalmente, comentó expresando que "va a ser un Mundial diferente" debido a que en Qatar no se puede consumir alcohol y actualmente uno de los sponsors de la Copa del Mundo está haciendo fuerza para que los hinchas puedan ingresar con cerveza a los estadios. ". Para el mundial no sé qué va a pasar. Lo que sí sé es que uno se puede divertir también sin tomar alcohol, la pasás bien, te gastaste una fortuna en el pasaje, conseguiste hospedaje, conseguiste la entrada que está imposible... mirá si por tomarte una birrita te meten preso y dejás de lado todo eso. Mejor disfrutá de otra manera" cerró.

La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA se realizará desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre de 2022 y será la tercera vez que el Mundial se disputará en el continente asiático tras la disputada en Corea del Sur y Japón en 2002 y el de Rusia 2018 (aunque esta última contaba con una única sede en territorio asiático), y la primera que se celebra en Asia Occidental.

Argentina quedó en el Grupo C y se medirá con Arabia Saudita, México y Polonia por un lugar en octavos de final.

La 'Scaloneta' jugará los dos primeros partidos en el estadio más grande del Mundial de Qatar, el Lusail Stadium, con capacidad para 80 mil personas, mientras que cerrará la fase de grupos en el Estadio 974.

Por otra parte, los fanáticos argentinos quedaron entre los diez países que más entradas compraron para el Mundial, al cierre de la primera fase de venta donde se negociaron unos 800.000 boletos en todo el mundo, según informó la FIFA.