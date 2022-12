Prince Royce le habla la desamor en su nuevo tema "Otra Vez"

Prince Royce sigue siendo el rey de la bachata y lo demuestra sencillo a sencillo, dándole vida a un género que muchos pensaban había pasado de moda. Ahora, el cantante estadounidense de origen dominicano se consolida en este ritmo con su nueva canción "Otra Vez", la cual fue lanzada junto a su videoclip oficial en las plataformas virtuales.

El tema fue producido junto a D’Lesly “Dice” Lora y escrito por Royce, D’Lesly “Dice” Lora, Juan Ignacio Baez, Salim Asencio, Robinson Hernández y Shanelli Rojas. Se trata de una bachata al ritmo de la melodiosa voz de Royce que habla sobre caer una vez más en los brazos de un amor que no es sano y estar enamorado, una y otra vez, sin importar el dolor o las heridas que le puedan dejar esas relaciones.

El clip fue filmado en la ciudad de Miami, y estuvo bajo la dirección de Gustavo “GUS” Camacho de Mastermind Entertainment. El mismo representa un círculo vicioso con el amor, reflejando metafóricamente el dolor con una daga por una decepción del pasado y la esperanza de enamorarse de nuevo, aunque esto implique volver a cometer el mismo error.

De esta manera, Prince Royce termina un 2022 llego de logros importantes en su carrera musical, como fue su e Classic Tour en Europa y Estados Unidos, con el cual pasó por más de 20 ciudades, con entradas agotadas.

Letra de "Otra Vez"

Tanto caminar y aquí estoy de nuevo

En el mismo lugar donde no quiero

Otro personaje, el mismo cuento

Una herida, otra daga clavada de nuevo en mi pecho

Que me duele hasta matar

Masoquista, estoy loco, frustrado, no sé lo que siento

Pero me vuelvo a enamorar

Otra vez

Moriré

Volveré a caer

En los brazos del amor

Aunque me vuelva a perder

Otra vez

Lloraré

Porque he vuelto a creer

Me confieso

Estoy rendido del amor de una mujer

Here I go again…

Sé que voy a encontrarte

Yo no pierdo

La esperanza de amar

Y de un te quiero

Una herida, otra daga clavada de nuevo en mi pecho

Que me duele hasta matar

Masoquista, estoy loco, frustrado, no sé lo que siento

Pero me vuelvo a enamorar

Otra vez

Moriré

Volveré a caer

En los brazos del amor

Aunque me vuelva a perder

Otra vez

Lloraré

Porque he vuelto a creer

Me confieso

Estoy rendido del amor de una mujer

No inventen…

Que no me llegan…

Roooyce

PRE-CORO

Una herida, otra daga clavada de nuevo en mi pecho

Que me duele hasta matar

Masoquista, estoy loco, frustrado, no sé lo que siento

Pero me vuelvo a enamorar

Otra vez

Moriré

Volveré a caer

En los brazos del amor

Aunque me vuelva a perder

Otra vez

Lloraré

Porque he vuelto a creer

Me confieso

Estoy rendido del amor de una mujer

Otra vez

Volveré a caer

Otra vez

Volveré a caer

I can’t live her, I can’t live without her

Otra vez

I can’t live her, I can’t live without her