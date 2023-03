Casi un año atrás, en el teatro griego Frank Romero Day sonaba su nombre en la voz de los locutores que anunciaban que Natasha Sánchez era la nueva Reina Nacional de la Vendimia. Ahora, transitando la parte final de su reinado, dialogó con Ciudadano News acerca de cómo fue vivir esta experiencia.

“Me llena de orgullo saber que fui la Reina Nacional pero todavía no caigo. ¿Quién no soñó de chiquita estar en ese lugar? Yo, gracias a mi gente, puede cumplir mi sueño”, comenzó diciendo la soberana nacional, quién además confesó que tiene sensaciones ambiguas: “Queremos que llegue el sábado, pero a la vez no queremos”.

Con una especie de nostalgia alegre cuenta que “fue un año hermoso, nos llenamos de conocimiento, de cultura... Viajamos mucho con Giuli (Giuliana Pilot, virreina) y nos acompañamos un montón, crecí muchísimo como persona principalmente”.

“Vendimia abarcó un antes y un después muy grande en mi vida y la de todas las chicas que tienen la oportunidad de pasar por esto, es hermoso y nos sirve mucho”, expresó la joven oriunda de Santa Rosa. Natasha cuenta también que si bien “hay muchísimas cosas por trabajar”, se siente satisfecha porque cumplió sus dos grandes objetivos: uno, era poder trabajar con la gente, involucrarse, “y tuvimos la oportunidad de hacerlo en muchas ocasiones”.

En referencia a su otro objetivo, dijo que “era que fuéramos la reina, la virreina y las 18 soberanas departamentales y se me cumplió el sueño, así que vamos a estar arriba del escenario todas, y qué mejor que terminar el reinado disfrutando y como empezó, en Vendimia”. Siguiendo con el tema de los objetivos, Natasha manifestó que pudo cumplir con su proyecto social. Yo tenía un proyecto en el departamento, y la provincia tenía un proyecto más cultural, que era el turismo rural”.

“En Santa Rosa me encontré con una situación donde un niño caminaba tres horas para llegar a la escuela desde su casa. Entonces, dije ¿quién no tiene una bicicleta vieja en su casa o partes de las mismas?”, recordó con una mezcla de tristeza y emoción. Luego continuó: “El municipio de Santa Rosa me ayudó a poner en condiciones las bicis, dejarlas en buen estado e hicimos algunas entregas a niños o personas que se encontraban en esa situación, trabajamos mucho".

"Por supuesto hay muchas cosas por hacer todavía, pero podemos seguir trabajando”. expreso la soberana.

Consultada sobre qué planes tiene para su vida una vez finalizado su reinado, sostuvo que quien ha estado en este lugar lo vive “con mucha incertidumbre, y nosotras ahora nos dimos cuenta que dejás un montón de cosas de lado por representar a la provincia y los departamentos”.

Luego enfatizó que “es volver a nuestras vidas, a los estudios y responsabilidades, con nuevos objetivos, propuestas y metas. Esto me ayudó a crecer un montón en lo personal”. Es poco usual que una soberana hable de su reinado siempre en plural.

Pero Natasha siempre responde como si fuese un equipo, hasta cuando dice cómo piensa que será recordada: “Con Giuli hablamos mucho y ayer nos entregaron unos stickers para los celulares donde salíamos ella y yo”. “Si nos recordarán a ambas será porque nos hemos involucrado un montón, hemos sido muy humanas, particularmente por la simpatía, algo que me caracteriza”, comenta

En los últimos años ha crecido la polémica acerca de la forma en que se lleva a cabo la elección de la reina y si todo se resume a un concurso de belleza.

Consultada por este tema, la Reina sostuvo que “el tema de elección está perfecto porque la sociedad va evolucionando y ya la gente no mira si es bonita, si es alta, bajita... No se cosifica a la mujer y me parece que ya vemos y buscamos otras cosas en las representantes”.

“Hoy evaluamos cómo habla, sus proyectos, qué estudia o cómo se desarrolla en lo personal. La sociedad va cambiando y es obvio que los cambios son difíciles, pero por supuesto que los jóvenes y los niños, que somos el futuro y el presente vamos a ir evolucionando con el paso del tiempo y la gente más grande ir adaptándose a lo que nos presenta la sociedad”.

Natasha cuenta sobre el final de la entrevista que “se ha armado un grupo re lindo” con las 18 nuevas aspirantes al cetro vendimial, y que junto a Giuliana están disfrutando de cada instante.

Entrevista: Gabriel Landart y Rebeca Miranda