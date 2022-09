Una ingeniera pide que reconozcan a su perra salchicha como familia para poder cuidarla

Silvia Colletti, ingeniera agrónoma del INTA, quiere incorporar a su perra salchicha como parte de su familia: “Es a consecuencia de complicaciones de salud. Empecé con los trámites internos dentro de la institución.

Darma tiene 9 años y una complicación importante de salud. La perra se encuentra con tratamiento estricto, con medicación, fisio, controles y permanentes dieta. Por el momento, se encuentra estabilizada.

“El tema está en que por problemas de salud de mi perrita, vivo sola y estamos en una distancia de ciudad de Salta donde vivo. Entonces, venir a trabajar e ir a las internaciones es complicado. Ante esto me pareció que se debe contemplar, es un tema que se debate, en otros países tienen legisladores", señaló Colletti a El Interactivo.

"Me parece que había que hacerlo ante la posibilidad de que ella recaiga. El pedido específico es para que ella tenga los derechos que podría tener otro integrante de la familia para atender su salud en momentos de crisis. No es para llevarla a la veterinaria en forma regular, sino para situaciones que demanden mi presencia", agregó.

Legislación

Colletti detalló: “Hay antecedentes, pero en la legislación laboral no sirven. Los chimpancés son animales sintientes y otros más, pero dentro del convenio colectivo de trabajo no está contemplada la posibilidad. Por eso vamos a iniciar una forma jurídica con un abogado que me está asesorando para que se pueda abrir un poquito la estructura de familia dentro de las organizaciones públicas".