Una fiscal reconoció la "complicidad policial" entre los narcos y la policía

La fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, dialogó en la mañana de este miércoles con periodistas de LT8, una de las radios más conocidas de esa ciudad santafesina, y expresó que "muchas de las situaciones de violencia narcocriminal que nos azotan ocurren por complicidad policial". La funcionaria analizó también la llegada de fuerzas federales para actuar en los barrios rosarinos más complicados, y dijo que "no se le puede negar a ningún rosarino la percepción de que no hay policías en las calles".

De esta manera, la jefa de los fiscales agregaba que "estamos atravesando una situación de crisis, y lamentablemente no se ve un punto de inflexión en el que haya alguna medida que lo pueda revertir. Son situaciones enquistadas desde hace años, y no las vamos a cambiar de un día para el otro". Iribarren sostuvo también que los medios nacionales han puesto "los ojos desde hace un tiempo en Rosario, y reflejan nuestra situación con un morbo demasiado exacerbado, lo que hace que repercuta más en la gente".

El asesinato de Máximo Gerez, el niño de 12 años que murió víctima de una balacera entre bandas narco, provocó que los vecinos denunciaran una vez más el nexo entre la policía y los delincuentes. Al ser consultada por su opinión a este respecto, la fiscal provincial dijo que "estas situaciones se dan por complicidad policial. No podemos ser hipócritas y negarlo, pero es una degradación que viene desde hace años".

"Es muy difícil llegar a un alto jefe policial, porque primero hay que investigar con la misma policía. Investigar sin ella es mucho más dificultoso. Lo que ocurre en algunos barrios, con ausencia absoluta y complicidad policial, es mucho peor que el resultado que provoca". María Eugenia Iribarren enfatizó que "cuando pido que todas las fuerzas se pongan a trabajar y haya conciencia es pensar en cómo replantear la policía. Porque hay mucha policía que trabaja bien y quiere algo distinto para la fuerza".

La llegada del Ministerio de Seguridad a Rosario

El hecho de que llegaran más gendarmes a Rosario generó en Iribarren alguna expectativa: "No se le puede negar al ciudadano común la percepción de que no hay policías en las calles. Lo vemos a diario con la falta de personal policial en los juzgados, no hay policías en invetigaciones. Y esto no se va a solucionar con la llegada de más fuerzas federales. Yo pido un sinceramiento, porque no tenemos la suficiente policía en proporción con otros lugares de la provincia".

La fiscal asegura que hoy el problema está en Rosario: "Hay que inyectarle todos los recursos para que el problema disminuya, y que haya más policías en investigación y en prevención". Sin embargo, hizo énfasis en que no se habla de lo que se hará con los presos en la provincia de Santa Fe: "Acá que penar que estas medidas implican mayor cantidad de detenidos, y eso incluye mayor y menor posibilidad de controles en las cárceles".