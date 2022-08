Encuesta: ¿qué es lo que más le preocupa a los votantes Kirchneristas?

La Universidad de San Andrés llevó a cabo un sondeo para conocer cuáles son las problemáticas que más preocupan a los eventuales votantes del Frente de Todos en 2023 a lo largo de todo el país. Una encuesta determinó que la inflación es el principal problema que preocupa a los votantes kirchneristas.

En declaraciones en el programa Metaverso, lunes a viernes de 9 a 11 por Ciudadano News, Diego Reynoso, investigador CONICET, director de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública en Universidad de San Andrés, expresó: “Vemos que en general se repite la medición de hace dos meses, la inflación es el principal problema que le preocupa a los argentinos y el Gobierno que sigue manteniendo un nivel de aprobación muy por debajo".

Y amplió: "igualmente, hemos registrado también que desde la llegada de Sergio Massa como ministro de Economía, aunque tiene un rol un poco más grande que de ministro, el Gobierno paró de caer en las actitudes negativas de la gente, se amesetó, se mantuvo, se estabilizó e incluso empezaron a haber algunos indicadores de no sé si repunte, pero sí mejora de las expectativas en relación con ministros, decisiones como la fusión del Ministerio de Economía, Producción y Agricultura, las expectativas respecto del futuro y demás".

“En esta última encuesta registramos las dos cosas, el malestar, por un lado, que venía siendo una constante, y al mismo tiempo un freno, un pequeño indicador de una mejora en las expectativas, como que hay un brote de optimismo", reconoció.

Al consultarle sobre que sucede con aquellos votantes que no son kirchneristas y son de la otra fuerza política mayoritaria como Juntos por el Cambio (JxC), expresó: "Los votantes de la oposición tienen un sello muy común, una marca, el tema asociado en su oposición es la corrupción asociada con el Kirchnerismo, pero esto es básicamente una actitud muy común entre los votantes de ese Bloque, no en general en la población".

Por lo tanto, "la corrupción aparece con niveles de preocupación alta, pero si bien los dos gobiernos anteriores sí tuvieron casos notorios o denuncias, este Gobierno no tiene tanto, escuchaba a un colega decir este gobierno no puede darse el lujo de la corrupción, tienen tantos problemas de resolver, pandemia, la situación económica, que la corrupción no fue un tema de Alberto Fernández, fueron miles de otros temas que hacen que el Gobierno esté muy por debajo en la valoración pública que lo que estuvieron los otros gobiernos".

Datos de la encuesta

Pensando en las elecciones de 2023, el relevamiento de la Universidad de San Andrés logró determinar que el 59% de los consultados está más preocupado por la inflación que por otras problemáticas. El aumento de precios es seguido por la deuda externa, pobreza, justicia e inseguridad en cuanto al nivel de preocupación detectada y prioridades para solucionar.

El sondeo también midió la respuesta de quienes votaron, votarían o son afines a la oposición y acompañarían al espacio en 2023. En esta línea, los conflictos que más se registran fueron la corrupción (61%) y la inflación (51%). Seguridad, educación y pobreza son los que siguen en la lista. En los últimos lugares figuran deuda externa, vivienda propia y salud.

Imagen que tienen los políticos en Argentina

Reynoso manifestó que "en general los dirigentes del oficialismo tienen bajos niveles de imagen positiva, salvo Massa, ninguno supera el 20%, que es muy similar al nivel de aprobación del Gobierno, al menos los principales dirigentes de la coalición oficialista como Alberto Fernández, Cristina Fernández, Máximo Kirchner, Axel Kicillof".

Por consiguiente, "el único que tuvo una pequeña mejora fue Sergio Massa, que tenía 16 puntos cuando llega y desde que está en la agenda pública trepó a 26 puntos de imagen positiva".

“Con Sergio Massa pasa algo muy interesante, era el político con mejor imagen en 2016, en enero, en 2015 hubo elecciones, salió tercero y desde entonces empezó a caer en la opinión pública, tenía más del 60% de imagen positiva hasta 16% de nuestra medición de junio. Ahora, desde la llegada al Ministerio de Economía y toda la comunicación en torno al superministro, tuvo un repunte interesante que lo coloca con 26% de imagen positiva".

“El resto de los dirigentes, sobre todo de la oposición, fundamentalmente de Juntos por el Cambio, tienen niveles de imagen positiva muy por encima de los gobernantes. El que mejor mide es Horario Rodríguez Larreta con 42% de imagen positiva en un lugar que más o menos se vienen manteniendo desde el año pasado, cuatro de cada diez aproximadamente tienen una buena o muy buena imagen de él".

Para el investigador del CONICET, la opinión pública" es muy volátil", por eso también, "preguntamos por la intención de voto de manera genérica, es decir, a qué frente votaría y el 24% dijo que votaría a Juntos por el Cambio, el 20% al Frente de Todos, 10% a Libertarios y el resto se divide en el resto de las fuerzas políticas. Ahora, más del 20% nos dice que no sabe y hay un porcentaje importante, alrededor del 10% que prefiere no responder, con lo cual es difícil todavía hacer proyecciones, pero nos sirve porque a lo largo del tiempo vamos viendo la serie del tiempo cómo se va desenvolviendo la tendencia y con eso tener un dato más fino el año que viene".

“Las características de la muestra, son más de 1.100 casos nacionales, es una estatificada por región del país, proporcional al tamaño de la región, 12% NOA, 10% NEA, Cuyo, centro del país, Patagonia, interior de la provincia de Buenos Aires, conurbano de la ciudad y Ciudad de Buenos Aires. La muestra es de mayores de 18 años, con cuotas de sexo y ponderados por voto 2021",completó.