Un policía publicó frases alusivas al Nazismo y ahora es investigado

Un policía de Chubut es investigado luego de que se conociera que utilizó frases en su cuenta de Facebook que hacían referencia al régimen Nazi, informaron fuentes oficiales.

Según se pudo constatar, el uniformado acudió un vocabulario específico para criticar las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer, por lo que luego de lo ocurrido comunicaron que el hecho fue "sumariado y denunciado judicialmente".

¿Cuáles fueron sus palabras?

“Perdón gente... Pero a mi me enseñaron que la mujer es mujer y el hombre es hombre.. Que dios es grande y no hay que ir contra la naturaleza... Y no tengo la culpa que la falopa le queme la cabeza a mucho y se crean dioses hipis de mierda... Perdón de nuevo... Por parásitos como ustedes sin neuronas estamos así..", escribió en su perfil.

Por su parte, luego de que el comentario se hiciera público en redes sociales, el jefe de la policía del Chubut, Víctor Acosta, indicó que desde la Comisaría en donde trabaja

El hombre expuso que "lo inmediato será un sumario administrativo” porque habría incumplido en una falta que se considera “gravísima” en el rubro policial”.

Los hechos también se presentaran ante el INADI, porque involucra la violencia verbal de género con un mensaje ofensivo.

En tanto, comentó que el agente no tiene antecedentes “de hechos similares”, pero que el caso ya está presentado en el juzgado correspondiente para poder visibilizar si la conducta que tuvo “generó alguna acción delictiva".