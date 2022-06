Un niño se perdió yendo al colegio y tres colectiveros armaron un "operativo" para ayudarlo

Un niño de 12 años se perdió cuando iba camino a la escuela, pero logró llegar a destino gracias a la acción cooperativa de tres colectiveros. El hecho ocurrió en Buenos Aires y los "héroes" del menor fueron trabajadores de la Línea 634 - Empresa 216 de Morón.

Todo ocurrió cuando Lautaro se tomó por equivocación el micro que conducía Lucas González y, cuando notó que el recorrido hacia su colegio no era el habitual, se lo notificó al chofer.

El trabajador decidió llamar a su compañero Ariel Martínez, a cargo del interno 246, y le contó que en su transporte viajaba un chico perdido.

El menor iba rumbo a la Escuela Número 80 y tenía que tomar el ramal Belgrano, pero se confundió y subió al vehículo que se trasladaba hacia el lado contrario.

“Mi compañero Lucas, que iba en el interno 286, me ubicó y me dijo que un nene se le acercó para decirle que estaba perdido, que tenía que ir a la escuela, pero que ese no era el camino. Como yo iba para la terminal Merlo Gómez, que queda cerca del colegio, lo subí y lo llevé”, detalló Ariel en diálogo con TN.

Además, el chofer contó que durante el viaje, el nene le dijo que estaba preocupado porque iba a llegar tarde y le iban a poner media falta: “Yo le dije que se quedara tranquilo, que lo íbamos a ayudar para que llegara bien a la escuela”, agregó.

Una vez que llegaron a la estación cabecera, Ariel puso al tanto de los hechos a sus compañeros y muchos se ofrecieron a ayudarlo. Uno puso a disposición su auto particular, pero resolvieron que Juan Falcón -que está al frente del interno 242- fuera el encargado de llevarlo a destino.

Lo subió al ómnibus y no se quedó tranquilo hasta que el nene entró al colegio. Por WhatsApp le avisó a sus compañero que Lautaro había llegado sano y salvo y que la odisea había llegado a su fin.