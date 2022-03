Un abuelo construyó una montaña rusa para sus nietos en su patio

Que los abuelos tienen un amor inconmensurable por sus nietos y que hacen lo imposible por cumplirle sus deseos no se discute, como es el caso de Roberto Curia, vecino de Chovet en la provincia Santa Fe, quien construyó una montaña rusa en el patio de su casa para sus nietos puedan disfrutarla.

En declaraciones en el programa El Interactivo, que se emite por Facebook y YouTube, de Ciudadano News, el hombre indicó: “Catalina nació hace 6 años, siempre la culpa de esto son los nietos. El primer año le construí un carrusel, luego a los 2 años con el tema de Pepa Pig que estábamos todos enganchados con ella por eso hay un capítulo donde el abuelo cerdito tiene un tren que lleva a pasear a todos los personajes. Se me ocurrió hacerle el tren y después se me ocurrió hacer la montaña rusa cuando nació Santino a los 2 años", contó.

Curia manifestó que se demoró un año en la construcción, ya que "tengo una empresa metalúrgica donde había que ocupar un espacio importante para fabricarla en un lugar donde había que trabajar prácticamente en muchos lugares con máquinas con personal".

Además, "debíamos adaptar esta estructura al patio, para aprovechar y no sacar ninguna planta, que todo el recorrido quedara entre las plantas para que te dé la sensación de velocidad de pasar cerca de las ramas", reconoció sobre el trabajo de logística.

“En la parte más alta tiene 7 metros, el carro llega por un medio de elevación que es una cadena acoplada a un reductor y motor. Luego la cadena en la parte más alta libera el carro y todo el recorrido es por pendiente, gravedad y el recorrido tiene un total de 147 metros el recorrido".

El abuelo contó que si bien "esta montaña rusa va a cumplir 3 años, recién ahora trascendió porque Catalina, mi nieta, fue a la colonia de vacaciones y un día los invitamos a casa para que vinieran todos los chicos a pasear y andar en ella".

Roberto manifestó que jamás pensó que iba a tener tanta repercusión, ya que "lo hice para mis los nietos, chicos del barrio, amigos porque es para grandes y chicos. Somos 2.500 habitantes acá, un pueblo chiquito, nos conocemos todos y es una familia grande. Todo el mundo que quiere me llama y suben a dar una vuelta".

Para cerrar el hombre manifestó que "mi familia siempre me apoya y son parte de las coas que se me ocurren, sino esto no se puede lograr. Todos ponen una opinión, no soy yo solamente, es de toda la familia y también participaron los empleados. Una persona no puede o puede hacer pocas cosas".

