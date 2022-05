UCR vs Pro: "Que Macri se vaya con Milei y nos deje tranquilos a nosotros"

Jorge Sappia

Tras la convención nacional de la Unión Cívica Radical realizada en La Plata, su titular saliente, Jorge Sappia, expresó su disconformidad con la mirada actual del radicalismo.

"El radicalismo se quedó cortó porque no hizo lo que a mi criterio debería haber hecho, que es, empezar de nuevo con esta cuestión de la coalición. No hay ninguna posibilidad de que confronte en soledad la arena política porque la crisis es de tal envergadura que necesita el consenso de varios protagonistas para poder salir adelante", indicó durante una entrevista en el programa Metaverso.

Sappia sostuvo que si bien ratifica la necesidad de la coalición, se opone a una "que sea la misma que hemos venido teniendo hasta ahora, que obviamente en el ejercicio del gobierno, del 2015 al 2019 resultó ser una coalición fracasada porque el gobierno no tuvo éxito, sino todo lo contrario".

El ex titular de la convención buscaba que se votara manteniendo el criterio de alianza de ampliar la cantidad y calidad de los integrantes de la coalición. Para ello, proponía sumar fuerzas políticas como el socialismo o el peronismo. "Para darle un contenido que no ha tenido donde la impronta ha sido la del Pro, que es un partido liberal y conservador que llevó el gobierno de esa coalición al fracaso y esto no pasó", criticó Sappia.

Con la mirada puesta en las elecciones del año que viene, Sappia evaluó que "Macri se siente mucho más cómodo con Milei que con Gerardo Morales, nuestro presidente del Comité Nacional".

"No me parece nada raro, sino muy coherente que Macri por las posiciones que ha exhibido siempre es más coherente que esté con Milei que con el radicalismo y me parecería muy bien que se vaya para ese lado y nos deje tranquilos a nosotros", remató Sappia.