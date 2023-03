Trabajar en la Antártida: una oportunidad también para los civiles

Si bien la vida en la Antártida es dura, muchos argentinos deciden postularse para trabajar allí con temperaturas bajísimas y veranos que casi no existen. Los que buscan este futuro, por lo general, son motivados por el desafío pero el regreso conlleva más que una aventura: trasladarse al sur extremo es toda una experiencia laboral y vital, que no se puede experimentar en otro ámbito.

Lo que mucha gente no sabe es que estos trabajos no están prohibidos para los civiles. Profesionales, estudiantes y técnicos que no son parte de las Fuerzas Armadas pueden aplicar para un empleo durante un año, y no solamente en las temporadas de verano. Hay una serie de requisitos importantes, y son dos los organismos encargados de dar el visto bueno para trasladarse a la Antártida.

Tanto el Servicio Meteorológico Nacional como la Dirección Nacional del Antártico - Instituto Antártico Argentino, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, autorizan a los postulantes. Y los requisitos no son tan complicados. A saber.

Requisitos para trabajar en la Antártida

-Ser argentino nativo, por opción, o naturalizado con un mínimo de dos años de residencia en el país.

-Edad: entre 22 y 50 años

-Aprobar el examen médico/psicológico, validado por la Dirección de Salud del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Estos estudios se hacen en el Instituto Nacional de Medicina Aeroespacial. Este apto vale por un año desde la fecha de emisión

-Aprobar los cursos de formación y actualización de la Dirección Nacional del Antártico. Este examen también tiene una validez de un año.

-Respetar la autoridad y las categorías del personal militar

Existen convenios entre algunas instituciones científicas y la Dirección Nacional del Antártico, y por este motivo los investigadores pueden ser invitados a formar parte de un grupo de trabajo incluido en el Plan Anual Antártico. Para este caso, esos profesionales deben contar con una nota de aceptación a la invitación cursada por la Dirección, suscripta por la autoridad máxima de la institución a la que pertenece, adjuntando el examen médico correspondiente.

¿Qué empleos se requieren en la Antártida?

Los civiles pueden aplicar para varios puestos en el continente blanco. Una lista reducida de los trabajos a realizar es la siguiente:

-Licenciados, técnicos o estudiantes avanzados de biología o carreras afines

-Observadores e inspectores meteorológicos y geomagnéticos

-Pronosticadores

El personal se distribuye en las seis bases permanentes argentinas, y trabajan en los Laboratorios Multidisciplinarios que el Instituto Antártico coordina en cada base. El período para inscribirse es entre abril y junio de cada año, y en cada ocasión se reciben más de 50 solicitudes.

Los interesados deben enviar su CV ingresando en este link, en el apartado "Convocatoria laboral en la Antártida 2023". El contrato es de 16 meses, y se puede permanecer en el continente durante 13 meses. Los seleccionadores analizan los antecedentes académicos y laborales, y allí mismo se toman exámenes de salud y psicológicos.

La única restricción firme tiene que ver con la propia salud de los trabajadores: no se puede permanecer más de 16 meses en la Antártida, por lo que no se permite tampoco permanecer dos años consecutivos, aunque sí en forma alternada.