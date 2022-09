Trabajadores del Neumático Argentino se atrincheraron en el Ministerio de Trabajo

Miembros del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), organismo que contiene a obreros del sector, declararon un paro por tiempo indeterminado y se atrincheraron dentro de una de las sedes del Ministerio de Trabajo. El reclamo es cada vez más violento, y ya se habla de posible escasez de cubiertas. Los empresarios que representan a las principales empresas productoras de neumáticos se mostraron sorprendidos por dichas manifestaciones.

Mientras los bloqueos a las plantas productoras siguen en pie, algunos referentes de las empresas mostraron preocupación al respecto: "Se hizo una oferta paritaria después de 5 meses de conflicto, pero en lugar de ofrecer diálogo aumentó el nivel de conflicto y bloquearon las plantas. Hubo una actitud muy virulenta en el ministerio, con mucha agresividad. No hay canal de diálogo y no sabemos las motivaciones de todo lo que está pasando. Vamos camino a algo muy grave, que no veo cómo se puede destrabar" aseguró Javier Madanes Quintanilla, presidente de FATE.

Esta empresa, junto con Bridgestone y Pirelli son los mayores fabricantes locales, y ocupan más del 60% del mercado argentino. Juntos producen cerca de 6 millones de neumáticos al año, pero con el comienzo del conflicto este número se redujo a unos 4,5 millones. El gremio bloqueó las tres plantas principales, con reclamos de alta violencia.

Desde estas empresas aseguran que ya no hay instancias conciliadoras, y califican a los reclamos como "salvajes": "Es un conflicto que no parece tener final, y el nivel de faltante es tremendo. Hay productos que se consiguen a precios que son un disparate" aseguraba Madanes Quintanilla.

Por el lado de los sindicalistas, aseguran que van a quedarse en la sede del ministerio de Trabajo: "Nos vamos a quedar con la representación gremial, porque esto no se puede permitir", dijo el secretario general de SUTNA, Alejandro Crespo. Son nueve los representantes del gremio que están atrincherados en el lugar, ubicado en Callao al 100 (CABA).

Allegados al ministerio aseguran que se hicieron 33 audiencias entre el gremio y las empresas. Pasaron toda la noche en el edificio y en las puertas que dan a la calle, y sostienen que los fabricantes y el Gobierno intentan imponer el cierre de las paritarias 2021-2022 para los trabajadores del sector.

"Las patronales y el Gobierno quieren imponer de manera dictatorial el cierre de la paritaria 2021-2022 sin acuerdo del sindicato, desconociendo en forma total los reclamos de los trabajadores. También proponen unilateralmente un aumento insignificante del 38%, cuando las proyecciones oficiales llegan a casi el 100% para ese período. Esto es un agravio sin precedentes para los trabajadores, y una violación de todas las leyes laborales del país", enfatizazba Crespo.