Todos los descuentos de los bancos por el Día de la Madre

Este domingo 16 de octubre se celebra en Argentina el Día de la Madre, por lo que ante la inminente llegada de una fecha tan especial es que los centros comerciales ofrecen promociones para agasajar a las mamis de la familia.

Las entidades bancarias ofrecen ofertas exclusivas que van desde el 35% de descuento y compras de hasta 24 cuotas sin interés, en regalos de rubros como indumentaria, electrodomésticos, celulares o notebooks, gastronomías o perfumerías, según las secciones elegidas.



Beneficios de los bancos

Una de las billeteras virtuales que quiere instalarse es MODO y ofrecerá descuentos de hasta un 20% de reintegro pagando con compras con tarjetas de crédito, débito y prepagas, siempre y cuando la aplicación esté vinculada al banco adherido. El tope de devolución es a partir de $1.500 y la oferta estará disponible hasta el 16 de octubre.

Banco Provincia

La página oficial del Banco Provincia anunció rebajas de "hasta 30% de descuento en indumentaria, casas de deporte, librerías, farmacias y perfumerías", con un tope de reintegro de $ 4.000 por compra, estará disponible ell viernes 14 y sábado 15 de octubre.

En tanto, la entidad bonaerense ofrecerá un "20% con hasta 24 cuotas sin interés en el catálogo de electro, informática, celulares, aire libre, salud y belleza", sin tope de reintegro y con compras exclusivas por teléfono o de manera online.

Banco Galicia

El Banco Galicia ofrecerá desde el próximo miércoles 12 la oportunidad de acceder a descuentos de hasta el 25% y 3 cuotas para en shoppings y marcas seleccionadas de todo el país. Además, pagando con la de débito Tarjeta Galicia Visa habrá un 30 % en locales de perfumerías y cuidado personal como en Farmacity, Simplicity y Get The Look, con un reintegro de $ 1.000.

También habrá descuentos en Rapanui con un 50% de ahorro entre el lunes 10 y el domingo 16, haciendo la compra con tarjetas de crédito Mastercard mediante un solo pago, con un tope de devolución de $2.500.

Banco Santander

El Banco Santander, con la modalidad SuperClub+ del Supermiércoles ofrecerá este 12 de octubre un 30% de descuento para clientes Select en los principales shoppings y marcas del país, hasta 6 cuotas sin interés y sin un tope de reintegro.

Banco Credicoop

El Banco Credicoop garantizará los beneficios válidos para este 14 y 15 de este mes con la compra de artículos de indumentaria, casas de deporte, librerías, ópticas, vinotecas, regalerías, con descuentos de hasta un 30% y hasta la chance de pagar en 3 cuotas sin interés. Además, se podrá hacer la compra utilizando la Tarjeta Cabal financiando la transacción en las páginas web de los locales adheridos.

Banco Macro

Entre el 13 y el 15 de octubre, quienes tengan cuenta en el Banco Macro podrán aprovechar descuentos de hasta el 30% a sus clientes adheridos, los cuales podrán pagar en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de créditos emitidas en indumentaria y shopping, con un límite de reintegro de $8000; también un 10% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés y sin tope de devolución en perfumerías de locales adheridos.

Banco Columbia

El Banco Columbia dará un 25% descuento con tarjetas emitidas por la entidad desde el 13 al 15 de octubre en peluquerías, cines y teatros de toda la Argentina, con un límite de devolución de $1500; y en Punto Deportivo ofrecerá un 30% de ahorro con un tope de reintegro de $3000 en un pago.

Banco Itaú

Por su parte, el Banco Itaú ofrecerá promociones que irá desde el 15% al 35% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés correspondiente a los sectores de gastronomía, deportes, vestimenta y perfumería seleccionado por la entidad financiera.

Además, el mismo domingo habrá descuentos de un 35% con las compras en Pedidos Ya.

Banco BBVA

Del 11 al 17 de febrero los clientes del Banco BBVA podrán acceder hasta 10 cuotas sin interés en artículos de electrónica, tecnología, audio, electrodomésticos y cuidado personal, entre otros, y el 11 y 12 un 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés en Unicenter, El Solar, Galerías Pacífico, Nordelta, Portal Rosario, Paseo Aldrey, Patio Olmos, Nuevocentro, Palmas y Recoleta Mall.