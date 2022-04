Senado: "La Corte no puede determinar cómo se conforma un bloque"

La directora de Asuntos Legales del Senado, Graciana Peñafort, respondió a las críticas de la oposición por la fractura del Frente de Todos y aseguró que la decisión no rompió ninguna norma.

"¿Por qué no sería legal? Los bloques se conforman, se arman y se desarman, es una facultad de los miembros", indicó a Ciudadano News en el programa Metaverso, conducido por Gabriel Landart y Rebeca Miranda.

Con el bloque justicialista partido, se habilitó la posibilidad de que el oficialismo proponga un miembro más en el Consejo de la Magistratura, situación que se generó luego de que se aplicara el fallo de la Corte que ordenaba definir la composición de ese órgano.

Peñafort, sin embargo, sostuvo que las decisiones judiciales no pueden inferir en la organización del Congreso: "La Corte no puede determinar cómo se conforma un bloque parlamentario. Con ese mismo criterio, los bloques deberían ser los mismos que votan las leyes. Vos no podés decir que 'las cosas son a este punto, a esta fecha'".

Al mismo tiempo, la abogada enfatizó que la decisión de la Corte está dirigida contra el Poder Legislativo. "Lo que hizo fue tomar y ejercer la funciones del Congreso. La Corte ordenó que una ley derogada por el Congreso vuelva a vivir, algo que solo puede hacer el Congreso de la Nación, pero no modificó esa ley", reclamó.