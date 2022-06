Fuente: Pexels

Juan Ignacio Bonfiglio, investigador del observatorio de la UCA, charló con el programa Metaverso y dejó muchos datos preocupantes con respecto a la en la Argentina pobreza.

Al ser consultado por los números el especialista apuntó: “Estas cifras corresponden a una estimación que se hace en función de la evolución de algunas tendencias, particularmente de los precios, no es un dato que salga publicado por el Observatorio, sino una estimación en función de los datos conocidos del año pasado y particularmente en relación a cómo vienen evolucionando algunos elementos dentro del componente de la medición de pobreza, que son dos, el costo de vida o la canasta de pobreza y los ingresos de los hogares. Sobre este último elemento no hay datos suficientes aún pero si volvemos en relación al aguinaldo y que hay algunas personas que podrán cobrarlo y otras no, esto tiene que ver con las características de los empleos básicamente”.

Bonfiglio también comentó: “En ese sentido también, si pensamos en relación a cómo vienen evolucionando los precios, sabemos que dentro de las personas que tienen empleos registrados, tenemos en estos casos la posibilidad de actualizar sus salarios en función de la evolución de la inflación, cosa que no sucede con las personas que tienen empleos informales. Entonces, tomando toda esta información lo que presuponemos o estamos esperando en relación a los datos y lo que viene sucediendo es que los datos de pobreza tiendan a tener un deterioro respecto a 2021”.

El investigador también acotó: “De acuerdo a datos del Indec, el segundo semestre de 2021 la pobreza fue del 37% es decir, alcanzó a 10,8 millones de personas, con una suba del 39% se estima desde la Universidad Católica Argentina, habría 500 mil pobres más en este primer semestre del año. Seis de cada diez argentinos llegaron a ser pobres desde 2010 y, durante la última década, el 30% de la población nunca dejó de ser pobre, a su vez, solo el 40% tiene un trabajo digno y el 60% de la población activa tiene un empleo precario, uno de cada diez argentinos experimentó hambre de manera cotidiana en los últimos años, es lapidario”.

Con respecto a que los argentinos ven como un lujo salir a comer o tener algún tipo de esparcimiento como asistir al cine, Juan Ignacio Bonfiglio comentó: “No es un tema específico de estudio dentro del observatorio ese tipo de consumo pero es muy importante y si pensamos en 10 años, lo que estamos viendo es una tendencia a la polarización. Hubo un momento donde se habían logrado mayores niveles de consumo, 2008, 2009, 2010, y esa tendencia comienza a revertirse en ese momento y empezamos a tener es un proceso de polarización cada vez más importante y este proceso social de alguna manera implica esto, quiénes son o serían cada vez menos los que pueden aspirar a ciertos consumos que en algún momento eran más comunes y ni hablar si hacemos una extrapolación a 20, 30, 40 años, donde lo que tenemos es que esta tendencia se hace cada vez más importante”.