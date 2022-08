¿Se viene un nuevo aumento en el precio del pan?

El secretario de Comercio Interior, Matias Tombolini mantuvo una reunión con el sector de los panaderos para darles a conocer que se remplazará el Fondo del trigo por subsidios a las panaderías que ayudarán de este modo a matizar los aumentos en las subas de luz y gas.

En diálogo con medios de comunicación el presidente de la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines, Miguel Ángel Di Betta, comentó que aún no puede confirmarse que el pan vaya a subir una modificación en sus precios y también explicó: “Hay que ver cómo se presenta septiembre y cuáles son los aumentos porque el incremento no se basa sólo en la harina, hay que pensar en la otra materia prima también”.

Por su parte en el programa “El Interactivo” que se emite de lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano News, Di Betta, expresó: “Sobre la reunión con Secretaría de Comercio, no se ha llegado a un acuerdo para nada, como presidente de la federación he tratado de pedir que nos den unos días para pensarlo porque lo que ellos nos ofrecieron no es lo adecuado, no pudieron arreglar con los molinos, querer arreglar con los panaderos de que nosotros paguemos la harina al precio que esté, que ellos nos van a depositar esa plata del fideicomiso en nuestras cuentas, no estamos de acuerdo, tenemos la mejor predisposición para llegar a un acuerdo pero también quiero que ellos nos escuchen a nosotros”.

También habló el presidente de la Asociación de Panaderos, Walter Tirapu quien explicó: "Era un acuerdo colgado de los pelos, fueron tres o cuatros molinos los que adhirieron y era un negocio para pocos. En Mendoza no tuvo mucha trascendencia porque no son muy grandes (los molinos). Es por eso que sabíamos que iba a ser una medida que no iba a impactar con los costos".