Fuego e inseguridad en Rosario: "La ayuda del Gobierno nacional no llega"

Juan Martín, diputado nacional de la UCR por la provincia de Santa Fe, habló en el programa Metaverso, lunes a viernes de 9 a 11 por Ciudadano News, sobre la violencia en Rosario.

Al los casos de violencia extrema que vive la Ciudad de Rosario, ahora se le suma el fuego, que el propio intendente Pablo Javkin, por lo que se le consultó a Martín cómo lo vive como ciudadano a todo lo sucedido: "Es la crónica de un final anunciado porque la desidia, la falta de previsión, la improvisación termina siendo que lloremos sobre la lecha derramada", entonces, "Rosario otra vez está sufriendo la quema, los incendios y lamentablemente no vemos ningún avance sustantivo".

Ya que "justamente se está dando en un conflicto entre la provincia de Santa Fe, que lo sufren los vecinos de Rosario y las islas que están en Entre Ríos, hay una competencia muy importante también del Gobierno nacional, que llega tarde", reconoció Martín y amplió: "En Corrientes pasó, que la ayuda no llegó y vemos que el ministro Cabandié está más concentrado en hacer política y generar disputa que en acercarse preventivamente, prever las consecuencias de posibles incendios y actuar conforme a las herramientas que ya tienen".

Eso significa que "la ley de manejo de fuego da la posibilidad de contar con todas las herramientas para que no se produzcan estos lamentables esquemas en las islas y que tengamos que llorar sobre la leche derramada. Entonces, no solamente los gobernadores de Santa Fe y Entre Ríos tienen que coordinar acciones, sino también tiene que haber una coordinación del Gobierno nacional que no llega".

Martín explicó que "más allá de la diferencia política que tenemos con el Gobierno nacional, queda demostrado en los hechos, siempre se está tratando de buscar algún culpable, o son los productores que queman intencionalmente, o es el cambio climático, o es el verano. Pero, ahora estamos en pleno invierno, ¿cuál es la dificultad?, o eventualmente es el gobierno anterior que dejó dificultades".

Al consultarle cómo está la situación en el resto de la provincia de Santa Fe en términos de violencia, inseguridad, ya que es noticia casi a diario, es noticia nacional lo que pasa en Rosario y el durísimo momento que se vive con el narcotráfico, el diputado nacional manifestó: "Obviamente que nos preocupa y ocupa para lograr transformar esta situación de dolor, porque las vidas que se pierden son proyectos personales que se truncan, que no vuelven atrás, familias desgarradas por el dolor y lamentablemente se ha vuelto moneda corriente", reconoció.

Y amplió: "Pero no es solamente un problema de Rosario, la Ciudad de Santa Fe tiene tasa de homicidios muy por encima de la media nacional".

El diputado recordó que "el 28 de septiembre, el Gobierno nacional y con el jefe de gabinete, Juan Manzur y el presidente, Alberto Fernández, anunciaron 1.575 efectivos federales para Santa Fe, estamos a agosto de 2022 y no han llegado ni la mitad de esos efectivos federales. Queda a las claras que no es prioridad para ellos".

Martín manifestó que estuvo en Mendoza la semana pasada a partir de los temas de inseguridad, para ver el registro de huellas genéticas, por lo que dijo que "vine para interiorizarme sobre el modelo que puso en prioridad el combate a la inseguridad" y explicó que "siempre lo conversamos con Alfredo Cornejo, es una referencia, obviamente que falta mucho por hacer y siempre hay momentos de zozobra y dificultades".

"Una de las iniciativas que queremos trabajar que sentimos podría aportar en el país, como pasó en Mendoza, que ayudó a resolver recientemente los casos de femicidio que tuvo la provincia, es este registro de huellas digitalizadas", pero "cuando uno mira transversalmente lo que se llevó adelante, las modificaciones procesales vinculadas a la prisión preventiva, a la asistencia también a las víctimas de inseguridad, poner en el foco del esfuerzo no al delincuente sino realmente a la familia desgarrada por el dolor que muchas veces siente que la justicia, las autoridades de la cartera de seguridad tienen falta de empatía, muy poca proximidad con el dolor", indicó.

El diputado expresó que entre los proyectos en el Congreso son prioridad "las urgencias de los argentinos, lamentablemente estamos en el tramo final de un Gobierno que nunca tuvo un plan y eso queda expuesto porque la improvisación hace que en una supuesta crisis de crecimiento cambiemos tres ministros de Economía en un mes, eso no sucede en ningún lugar del mundo que esté creciendo, pero lamentablemente esta es la necesidad de los ciudadanos, que tienen la necesidad de llegar a fin de mes".

Por lo tanto, “las urgencias son la estabilización, pero es desde ya una competencia que tiene el Ejecutivo Nacional. Estamos para tratarlo en el Congreso y sugerimos herramientas, por ejemplo, planteamos que el Banco Central no puede seguir emitiendo porque la emisión, aunque no guste a economistas fanáticos del oficialismo, influye y mucho en nuestra situación", concluyó.