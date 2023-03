A Aníbal Fernández le importan "un carajo las críticas"

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, aseguró que le "importan un carajo las críticas" respecto el accionar del Gobierno en la ola de violencia narco de Rosario. "A mí me importa un carajo las críticas. Lo que yo quiero decir es que hace 20 años que no hacen nada. Los mismos que me critican, hace 20 años no hacen nada", expresó en una conferencia de prensa.

Mañana viajará a Rosario donde participará de una actividad conjunta con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y el intendente local, Pablo Javkin. Cerca de las 9, Aníbal Fernández arribará al Destacamento Móvil 7 de esa ciudad para acompañar el desembarco de nuevos efectivos de las fuerzas federales, comentaron fuentes cercanas al ministro a NA. Luego, pondrá en funciones a miembros de Gendarmería, Prefectura y Policía Aeroportuaria PSA, que se unirán a de Ejército que se encargará de la urbanización de los barrios populares.

La llegada de Aníbal Fernández se producirá luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara medidas ante la creciente ola de violencia relacionada con el narcotráfico. Estas incluyen el despliegue de más fuerzas federales y la presencia del Ejército en los barrios populares.

"Rosario nos necesita, sé que sus fuerzas de seguridad son insuficientes", aseguró el presidente, quien luego anticipó que reforzará la presencia de las fuerzas hasta alcanzar los 1.400 efectivos.