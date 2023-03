La sanjuanina Cecilia Olivares es médica obstetra, tiene de 33 años y es influencer. Desde hace algún tiempo arrasa en Instagram con los reels que comparte. "Los partos en mi Instagram son como un regalo para las mamás. Es muy lindo poder compartir este momento y muchas mujeres me buscan por eso", contó la profesional quien además sube contenido dando consejos ginecológicos, según detalla el Diario de Cuyo de San Juan.

Un video de ella con una famosa instagramer sanjuanina fue el puntapié de su carrera en las redes sociales. "Durante la pandemia comencé a subir contenido con consejos. Y, como en ese momento no se podía ir con tanta frecuencia a los consultorios, me volvieron loca con las preguntas, pero eso me gustó", detalló.

No recuerda cuándo ni por qué surgió lo de compartir los nacimientos, pero admite que eso es lo que a ella más le gusta. "Me encanta mañosear a las embarazadas y los videos son un detalle para ellas. No está nada improvisado. En las consultas hasta les pregunto qué música les gusta para que el video tenga ese audio. Igual, las mamás saben que si llega a haber alguna urgencia el video pasa a un segundo plano", dijo y contó que antes del nacimiento las mamás firman un consentimiento y que los videos son filmados por colaboradores de ella o por los mismos papás.

"Me gustó tanto lo de los nacimientos que hasta invertí en un celular que tenga buena calidad para filmar", contó entre risas y remarcó que en ocasiones tiene que ponerle freno a su histrionismo para no perder la seriedad.

Sobre cómo hace la edición dijo que evita subir las partes más impresionables y en las que se puede llegar a ver los genitales del bebé o la mamá. "Estos videos hacen que me lleguen miles de mensajes y llevan a que muchas embarazadas me busquen como su médica. De hecho, hoy no hago atención ginecológica, porque estoy con muchas embarazadas", agregó.

Además de los videos de los nacimientos, Cecilia comentó que le gusta compartir contenidos educativos y preventivos. "En el consultorio muchas veces las mujeres llegan con preguntas o con problemas de salud que me inspiran a hacer otros videos. Esos me llevan más trabajo porque necesito ver cómo los hago y qué información doy, para que sea clara y correcta", dijo y contó que hizo videos relacionados al cuidado en las relaciones sexuales, la anticoncepción y algunas enfermedades como la sífilis o la endometriosis. "En las redes conocí muchos profesionales con los que hacemos participaciones en videos de Tik-Tok y eso también rinde mucho", concluyó.