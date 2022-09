Sacó una foto al cielo y la NASA lo premió

Todo comenzó como un hobby, y hoy lo premia la NASA. Gerardo Ferrarino es astrofotógrafo, actividad que sostiene desde hace cuatro años. "En realidad empecé con la fotografía hace 8 años, cuando hice un curso básico de fotografía, y ahí descubrí cuál era el área que más me gusta: la naturaleza. Empecé con paisajes, fauna, e imágenes nocturnas, y allí me llamó más la atención el cielo estrellado. En el 2018 hice un taller de astrofotografía en Bahía Blanca, y fue un camino sin retorno", explica Gerardo.

La historia de la imagen que lo hizo famoso es curiosa: "Mi mamá cumplía años, y ella dijo que quería alquilar una casita en Villa Traful, en Neuquén, y nos invitó. Antes de arrancar yo había mirado el paisaje y el cielo, y cuando llegué al lugar traté de buscar el punto que más me gustaba, y pude hacer la foto", refiere el profesional.

En su sitio web, la NASA tiene un apartado llamado Astronomy Picture of the Day (Foto astronómica del día), en la que dos astrofísicos y un astrónomo profesional seleccionan fotos que les llegan de todo el mundo. "Yo había enviado unas 10 imágenes anteriormente, de las que me contestaron 3, y en el 2020 recibo el acuse de recibo: me preguntaron si era yo el que había hecho la foto, y cómo la había obtenido. Me dieron el OK, y la publicaron en su página, lo que no es poca cosa", explicó el fotógrafo.

La oscuridad del cielo es importante para este tipo de fotos: "Estas imágenes se pueden obtener si no hay contaminación lumínica, por lo que es imposible hacerlas cerca de una ciudad. Cuando uno empieza a estudiar lo que fotografía aparece el amor por la astronomía, y de ahí no se vuelve más. Es un mundo apasionante", remarcaba Ferrarino.

Técnicas y detalles

“En una de las fotografías, para tomar la luz de la galaxia tuve que compensar la rotación de la Tierra, porque este proceso hace que el cielo tenga un movimiento aparente. Por ejemplo, la de Villa Traful tiene 20 segundos y las estrellas estaban puntuales como estrellas, pero si me paso del tiempo la estrella deja de ser una estrella y pasa a ser una traza, porque el movimiento de la Tierra hace que el cielo se mueva y saque la foto movida", explicaba el fotógrafo.

¿Hace falta cámaras caras? "No, no hacen falta. Son cámaras reflex, con una lente intercambiable, no son cámaras astronómicas. Que una foto de un aficionado amateur como yo caiga en un lugar como la NASA es un reconocimiento increíble. Este tipo de reconocimiento te potencia más la locura que tenés por la fotografía y la astronomía", subrayó Gerardo.