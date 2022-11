Rodolfo Torres: "Si seguimos así vamos a quedar sin salud privada"

Desde la Asociación de Clínicas y Sanatorios de la provincia de Mendoza (ACLISA) advirtieron por medio de un informe que la situación financiera que atraviesan es “verdaderamente crítica” y se asocia con un desfasaje entre los aumentos de los costos, el atraso en el valor de las prestaciones y las demoras en que el pago se hace efectivo.

“Tenemos una emergencia sanitaria dictada en el año 2002 que sigue renovándose, por lo cual habla de muchos años sin tomar decisiones de fondo”, argumentó Rodolfo Torres, coordinador médico de ACLISA en el programa Metaverso por Ciudadano News.

Y comparó a su vez la evolución de los valores y costos de los últimos diez años: “El dólar aumentó 1.992% según el Banco Central y el costo de salud, 1.980%, según las cámaras de salud; el índice de precios al consumidor, 1.490%, el salario de una enfermera 1.150% según el convenio colectivo de trabajo y los aranceles prestacionales 800%”, advirtió Torres.

El panorama para quienes trabajan en el sector no es alentador ya que según cifras oficiales dadas por el coordinador médico de ACLISA, 6 de cada 10 mendocinos se atienden en el sistema privado de salud, por lo que el estado no podría cubrir las necesidades sanitarias de la población si no estuviera el sector privado.

En tanto, el profesional explicó que las clínicas “no cobran lo que necesitan cobrar para poder tener una prestación, sino que viene regulado por el estado que pone los aumentos de las prepagas y de los salarios”.

Por otro lado, también hizo hincapié en que debido a estas condiciones, muchos médicos deciden irse a trabajar a otros países, lo que repercute en el actual sistema sanitario y en el de los próximos años. “Vamos a quedar sin salud privada, si seguimos así”, lamentó Rodolfo Torres.