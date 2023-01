Rodolfo Suárez le contestó sin filtro a Alberto Fernández

El gobernador mendocino, Rodolfo Suárez, expresó que las declaraciones del presidente Alberto Fernández durante su visita a la provincia cuyana le producen “indignación y bronca, y no puedo ser hipócrita en lo que siento". Además, aseguró que no estar presente en las actividades de la visita del mandatario "es una forma de protesta, uno se manifiesta de distintas maneras".

Reclamo por Portezuelo del Viento

"La obra está en el Río Colorado, donde hay un comité de cuenca que lo componen Mendoza, La Pampa, Rio Negro, Neuquén y Buenos Aires. Los estudios están hechos, la licitación por adjudicarse y fueron aprobados por el comité ejecutivo del organismo de la cuenca del río, y el presidente, ante un pedido de La Pampa, que se opone a todo lo que quiere hacer Mendoza históricamente, dijo que había que hacer un nuevo estudio de impacto ambiental pero someterlo al consejo de gobernadores donde solamente se decide por unanimidad. O sea, es decir que no, porque La Pampa no va a decir nunca que sí a algo en Mendoza", expresó Suárez.

“La decisión del Presidente es para congraciarse con La Pampa que son del mismo espacio político. Pero esta es una obra para el país, por eso tengo mucha bronca”, agregó. “Hay un destrato del Presidente, por eso mi forma de protestar fue no ir al acto. Si hubiera ido ustedes no me habrían llamado para contar todo lo que está pasando”, aseguró.

Un viaje mal organizado

"Hasta el lunes nadie me había llamado desde presidencia para invitarme al acto. Solo la secretaria de (Gabriel) Katopodis para avisar que venían", comentó Suárez. "Llamaron recién el martes pidiendo la infraestructura que tiene que ver con el traslado del presidente, que es el helicóptero, y se le facilitó. Soy representante de los mendocinos no podemos recibir este destrato de tal manera", agregó.

"El Presidente cada vez que va a Chile no invita al gobernador de Mendoza cuando históricamente cada vez que un presidente que visitaba Chile, el gobernador de Mendoza lo acompañó" recordó y luego consideró: "no puedo ser hipócrita, es una hecho consumado, con una decisión inapelable. No soy solo yo, el partido al cual pertenece piensa lo mismo".