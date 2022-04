Policías torturaron y abusaron a dos detenidos

La ciudad rionegrina de Cipolleti resultó conmocionada por la acusación de dos policías de torturar a dos jóvenes y abusar sexualmente de uno de ellos. Las víctimas fueron detenidas en un presunto robo de una iglesia cometido en mayo de 2020.

El juicio oral comenzó hoy ante el tribunal integrado por los jueces María Florencia Caruso, Marcelo Gomez y Sonia Martín. Durante el debate, uno de los imputados se declaró inocente.

Los sucesos que se juzgan ocurrieron la madrugada del 17 de mayo de 2020. Dos jóvenes ingresaron a una iglesia del barrio, aparentemente con la intención de robar. Allí fueron detenidos.

Según el Ministerio Público Fiscal informó en la acusación: "los uniformados habrían ejercido malos tratos, golpeando a una de las víctimas mientras se encontraba reducidas. Además, habrían abusado sexualmente de una de ellas cuando permanecía boca abajo y sin posibilidad alguna de agredir a los uniformados". Por lo tanto, lo encuadraron en un hecho de "torturas".

Durante los alegatos, Santiago Márquez Gauna, el fiscal jefe, aseguró que "claramente hubo un exceso, un accionar incorrecto"; y sostuvo que en el caso "hay dos personas que se creyeron por encima de la ley, creyeron que encarnaban la ley y que estaban autorizadas a hacerle 'sentir el rigor' a una persona detenida".

Por su lado, la defensa aseguró que la acusación no se puede probar más allá de la duda razonable y al mismo tiempo que uno de los policías "no se encontraba en el lugar cuando se produjeron las lesiones". Además, agregó que recibió la alerta de su compañero y cuando llegó al lugar las víctimas ya habían sido "reducidas y que una de ellas tenía un gran charco de sangre en cercanías de su cabeza" y que no lo asistió “porque creía que el joven iba a perder la vida en el lugar". Por último, aseguró que llegaron más integrantes de la policía al lugar.

Los médicos que declararon certificaron las lesiones sufridas por las víctimas así como la agresión sexual en perjuicio de uno de ellas.