Cristina Fernández de Kirchner habló de todo en Río Negro

Cristina Fernández de Kirchner recibió una mención honoris causa en la Universidad de Río Negro y aprovechó para dar un discurso donde criticó a la oposición, analizó la economía y se aseguró que es una proscripta.

Economía

La vicepresidenta consideró que la Argentina "no tiene moneda". Además, defendió el déficit fiscal como herramienta para evitar la recesión y exigió "alinear precios y salarios".

"A 40 años de democracia, no tenemos moneda", cuestionó y luego reclamó que se debe “alinear precios y salarios para que el crecimiento no se lo lleven cuatro vivos”. "No hay catástrofe más grande para la Argentina que el endeudamiento que se produjo en el gobierno entre 2015 y 2019", criticó Cristina Kirchner, quien sostuvo que "se van a tener que revisar las condiciones en las cuales se firmó el acuerdo" con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Hay una gran discusión en cuanto a qué ocasiona esta inflación desmedida, a diferencia de otros países. Durante mucho tiempo se decía que si le aumentan los salarios, esto genera inflación”, comentó la vicepresidenta. “Los que me dieron lecciones sobre cómo resolverlo, llevaron a la inflación al 54%. Está claro que los salarios no son la causa de la inflación”, defendió.

Respecto al déficit fiscal, indicó que "evidentemente en época de crisis es un instrumento que se necesita para evitar la recesión". "Porque si no podemos llegar a tener el infierno más temido, que es recesión con inflación y estamos al horno", remarcó.

"La dolarización, de producirse en la Argentina, el gran sacrificio lo van a hacer las clases medias. Los que cortan las calles no van a tener mayores problemas. Los mayores consumidores de dólares son las clases medidas. Si hay una dolarización, el empobrecimiento de las clases medias no va a tener límites. ¿Cuánto va a valer su salario?”, expresó.

Su duelo con la Justicia

"Hoy, dos horas antes de esta conferencia, desde el partido judicial, ya no se le puede decir Poder Judicial, separan al senador Martín Doñate que era el representante en el Consejo de la Magistratura y restituyen al miembro que había impugnado judicialmente. Más mafiosos no se consiguen", aseguró Kirchner.

"Que voy a hablar de mensajes mafioso si aquí precisamente, en Lago Escondido, Río Negro, todos los argentinos pudimos verificar los chats que por esas casualidades el juez que instruyó la causa en la que ayer acaban de proscribirme fue uno de los que recomendaba cómo hacer facturas truchas", remarcó.

"Lo de los fundamentos de ayer más que fundamentos son eufemismos. Millones de palabras y adjetivos, ninguna prueba y un sólo objetivo: la proscripción. Creo que el que mejor lo definió fue el ministro del Interior Wado de Pedro cuando dijo 'han reemplazado al código electoral por el código penal'. Esta es la verdad de la milanesa hoy en Argentina", comentó.

"¿Cómo estamos hoy a 40 años de la democracia? En Argentina parece que ni siquiera los tres poderes no funcionan", enfatizó. "Cuando vemos a la oposición aliado con el Poder Judicial para hacer lo que sabemos que se está haciendo. Creo que hoy no estamos ante un Estado Democrático Constitucional", concluyó.

El intento de asesinato

"La ruptura del pacto democrático, que creo que la principal y la más la más terrible fue la del 1 de septiembre, que realmente se los digo con todo mi corazón: odié ser protagonista de eso", remarcó.

"Si uno mira lo que pasó a partir del 2015, casi observa como una secuencia lógica lo de ese 1 de septiembre, inclusive en marzo de 2022. El día que se trataba en el Parlamento, en Diputados, el acuerdo con el FMI, destruyeron mi despacho. Primero fue señalado con pintura. Luego durante media hora sin que interviniera ninguna fuerza de la Ciudad de Buenos Aires ni Federal fue apedreado y destruido el despacho. Es como que todo hace juego con todo", aseguró.