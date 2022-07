Ricardo Buryaile: "Si estás en la Argentina, te embromás"

El ex Ministro de Agricultura de la Nación y actual Diputado Nacional, Ricardo Buryaile hizo ante Ciudadano News un duro análisis de lo que le está sucediendo al país y sobre lo que el Gobierno produce en toda la estructura social, económica y productiva.

Ricardo Buryaile manifestó: "El dinero vale por la confianza que inspira y evidentemente el peso a los argentinos no nos inspira confianza, a los extranjeros tampoco porque no nos reciben la moneda en los países limítrofes y mucho menos en países más distantes. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es qué ha llevado a que hoy no sólo suba el dólar, sino, a que se desprecie el peso y son distintas causas, primero déficit constante y sistemático fiscal que se financió con la emisión monetaria, segundo y principal la pérdida absoluta de poder por político del presidente y la constante desautorización y condicionamiento que desde el kirchnerismo, encabezado por su vicepresidenta, por la doctora Kirchner hacen de presidente".

Buryaile también explicó: "Hoy hay un presidente sin autoridad política y si sus propios pares desafían la autoridad presidencial en mundo no puede venir a invertir. A su vez se ha intentado controlar la inflación con atraso cambiario y hoy estamos viviendo las consecuencias. Promocionaban apertura de cuentas especiales para turistas para que cambiaran los dólares y no se abrió ninguna cuenta. Hoy pretenden pagarle a los turistas el mercado blue que el presidente y la vicepresidenta desprecian diciendo que es un mercado chico, mientras que a los productores y exportadores argentinos le van a pagar 132 y 317 pesos y su producís soja, por cada dólar te van a pagar 90".

"El mensaje es muy claro, si estás en la Argentina, te embromas y si traes la plata de afuera bienvenido seas, mal mensaje para la producción del país", finalizó el funcionario.

Producción periodística: Daniel Gallardo.