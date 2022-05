Reclamo de las pymes: "No tenemos para producir y permiten importar autos de lujo"

Banco Central de la República Argentina.

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, denunció la "falta de criterio" que tiene el Banco Central para determinar qué se permite importar o no a las empresas locales, en medio de una faltante de materias primas para producir.

Durante una entrevista en el programa Metaverso, conducido por Gabriel Landart y Rebeca Miranda, Rosato señaló que esta situación está generando una caída en la actividad. "El BCRA limita el cupo y nos dice que no podemos importar más del 5% de lo que importamos el año pasado", explicó.

De esta manera, en plena recuperación de los niveles económicos que se vieron afectados por el inicio de la pandemia de coronavirus, "si en abril del año pasado de importó 100, ahora permiten solo 105 y ahí se corta todo".

Rosato explicó que la industria está en proceso de recomponerse, por lo que la producción se duplicó, sumado a las inversiones que realizaron algunas pymes para volverse más competitivas, pero ahora no se logra cumplir con la demanda, que también tuvo un resurgimiento.

"Si falta un producto con demanda, aumenta el precio. Hay que derogar la resolución que le da poder al Banco Central para definir quién importa y quién no: si me estoy muriendo de hambre, prefiero la comida al postre porque tengo que comer. ¿Para qué quiero autos de lujo o adornos que no se producen en Argentina ni son esenciales si yo tengo que mantener la producción para sostener fuentes de empleo?", criticó el presidente de IPA.

En la mirada de Rosato, el BCRA no tiene estructura ni metodología apropiada para definir quien importa. "Sigamos recuperando, no corramos el riesgo de perder más pymes", agregó.