Qué falta para que "Argentina se convierta en Venezuela", según Javier Milei

A nadie escapa que la Argentina está atravesando un difícil momento económico. Los números en rojo traen a la memoria los momentos más crudos de la historia del país, con una fuerte aceleración inflacionaria, subas constantes del dólar, y el salario de los habitantes, traducido en moneda estadounidense, como uno de los más bajos de la región.

Con este panorama, Javier Milei, economista y legislador porteño, traza un paralelismo con Venezuela y menciona los motivos que ponen a la Argentina al borde de vivir una crisis mucho mayor: "El salario de nuestro país es de los peores. En 2002, el PBI cayó 10,9%, y si uno toma el PBI per cápita de hoy, está 16% por debajo del que teníamos en 2011. Es un desastre, estamos en camino a los niveles de pobreza que teníamos en medio del despiole en 2002. En Argentina puede pasar todo”, afirmó el funcionario.

Milei aclara que el momento es delicado en extremo: "Estamos al borde de una explosión colosal. Cuando uno toma los indicadores actuales de la economía argentina, podemos decir que es peor que lo que pasaba en 2001. Socialmente estamos muy complicados. Si yo miro el desequilibrio monetario de hoy, es el doble de lo que había en la previa del Rodrigazo", expresó.

¿Pero quién tiene la culpa? Javier Milei afirma que el único responsable de este momento es el Gobierno. Y además, acusa al Ejecutivo de estafar al pueblo. "El peso no es reserva de valor, con lo cual no solo te castiga tu consumo presente, sino también futuro. Te obliga a demandar más pesos de los que quisieras tener, con lo cual te aumenta la base imponible del impuesto inflacionario, la estafa se hace más grande. Daño sobre la libertad, propiedad, nivel de vida. No reconocen la naturaleza monetaria de la inflación, que es un fenómeno monetario, donde la oferta crece por encima de la demanda", detallaba. Y agrega que el actual es un modelo de corrupción y empobrecimiento, "donde los corruptos se roban 11 puntos del PBI, y siempre les va bien. ¿Cómo es posible que casi el 40% de los que trabajan sean pobres?".

Los que marcan el rumbo

Milei se detuvo a analizar a ambos jefes de la cartera económica: "Guzmán era un pelele, no era alguien apto para el cargo. Y (Silvina) Batakis es más del problema que de la solución. Ella repite todos los aspectos del modelo que explica la decadencia argentina. En resumen, tratan de estirar la bomba para que le explote a otro, no a ellos", remarcó.

¿Pero cuándo podría estallar esa bomba? "No se sabe. Cada vez que meten una restricción en el mercado de cambios, es como si viniera una devaluación. Para mí, Alberto Fernández está ante la posibilidad de convertirse en un estadista. Pero si considera que no está listo para llegar, hay algo que se llama 'acefalía'. El país tuvo crisis muy duras en 2001 y 2002, y las instituciones lo resolvieron", expresó el economista.